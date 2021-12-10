مشروع يضم 28 فيلا لـ«فورسيزونز» و«برايت ستارت» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وشركة برايت ستارت، المختصة بالتطوير والاستثمار العقاري ومقرها دبي، عن مشروعٍ جديد في دبي يضم 28 فيلا ومكان إقامة فاخرة. وسيحمل المشروع اسم فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا، وهو أحدث مشاريع فورسيزونز المستقلة ويطل على قناة دبي المائية.

وقال بارت كارناهان رئيس الشركة لتطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية «منذ إطلاق مشاريعنا لوحدات السكن المستقلة عام 2019، واصلنا البحث عن الفرص الاستراتيجية للتوسع في التجربة بالأسواق الأكثر جذباً للمقيمين، وقد حققنا هذا وأكثر من خلال فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا».

واستطرد كارناهان: تم بيع الوحدات الثماني والعشرين بالكامل، وهي المرة الأولى في تاريخ أماكن الإقامة الخاصة التابعة لفورسيزونز الذي يمتد 35 عاماً التي يتم فيها بيع مشروعٍ بالكامل قبل اللجوء إلى البيع المفتوح. ويأتي مشروع فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا مكملاً لمشاريع فورسيزونز في كلٍ من مركز دبي المالي العالمي وشاطئ جميرا.

وقال شهاب لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت: ما أدهشنا حقاً هو الاهتمام والطلب اللذان فاقا التوقعات، ونحن سعداء بأن الملاك الجدد اختاروا فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا لتكون منازلهم الجديدة.

ويعد فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا باكورة مشاريع فورسيزونز في مجال وحدات الإقامة المستقلة بالشرق الأوسط، وذلك إلى جانب أماكن الإقامة الخاصة من فورسيزونز الأخرى القائمة حالياً في لندن، ولوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، إلى جانب المشاريع القادمة في مراكش وليك أوستن.

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