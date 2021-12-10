تدشين مشروعين لطاقة الرياح لـ«مصدر» في بولندا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وصندوق «تاليري سولار ويند 2»، الذي يستثمر في أصول مشاريع الرياح والطاقة الشمسية على مستوى المرافق الخدمية، مراسم تدشين رسمية لمشروعين لطاقة الرياح يتشاركان في ملكيتهما في بولندا.

وأقيمت مراسم التدشين لمشروعي «ملاوا» و«كراجيو» لطاقة الرياح، ضمن جناح بولندا في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، وشهدت المراسم حضور بيتر رامساي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليري؛ ونيال هانيغان، المدير التنفيذي المالي لشركة «مصدر»؛ ويعقوب سوافيك، القائم بأعمال سفارة بولندا، بالإضافة إلى حشد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين.

وأعلنت «مصدر» وصندوق «تاليري سولار ويند 2»، في يناير عن استحواذهما على حصص بنسبة 50 في المائة لكل منهما في مشروعي طاقة رياح، ليكونا بذلك أولى استثماراتهما في قطاع الطاقة المتجددة البولندي، وتقع محطة «ملاوا» لطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها 37.4 ميجاواط في محافظة «مازوفيتسكي» شمال بولندا.

فيما يقع مشروع «كراجيو»، الذي يضم محطتين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 14 ميجاواط، في محافظة «بودلاسكي» بالشمال الشرقي، وسيوفر المشروعان طاقة كهربائية تكفي لسد احتياجات ما يقرب من 90 ألف منزل في بولندا، بالإضافة إلى تفادي انبعاث 146 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال نيال هانيغان، المدير التنفيذي المالي لشركة «مصدر»: يمثل تدشين المشروعين خطوة مهمة في رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة في بولندا ويُظهر التزام «مصدر» بأهداف العمل المناخي في البلاد. ونتطلع إلى توسيع نطاق مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة البولندي وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع «تاليري إنيرجيا» من خلال مشروعنا المشترك شركة «مصدر-تاليري جنريشن».

وقال كاي رينتالا، مدير عام مجموعة «تاليري إنرجيا»: يأتي هذا الاستثمار في مجال طاقة الرياح تلبية للطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ويندرج في إطار خطط العقود مقابل الفروقات وتوافر عقود الامتياز التجاري في السوق البولندية، كما يبرهن على مدى أهمية مشروعنا المشترك مع «مصدر».

وتتعاون «مصدر» و«تاليري»، من خلال شركة «مصدر-تاليري جنريشن»، في تطوير عدد من المشاريع ضمن مناطق عدة في أوروبا، حيث أعلنت «مصدر» و«تاليري إنيرجيا» في مايو 2021 عن اتفاقية مشتركة لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 65 ميجاواط في اليونان كأول استثمار للطرفين في هذه الدولة، وسيتم تطويره المشروع بالتعاون مع شركتين محليتين.

وقامت «مصدر» بالشراكة مع «تاليري إنيرجيا» بالاستثمار في محطة (شيبوك1) لطاقة الرياح باستطاعة 158 ميجاواط في صربيا،.

كما قام الطرفان بتطوير محطة بينونة للطاقة الشمسية باستطاعة 200 ميجاواط، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد بالأردن، وتولت شركة «فيستاس» تطوير المشروعين بالتعاون مع شركة «في ريديوم» لخدمات الطاقة التي وفرت خدمات الهندسة والمشتريات والبناء، وخدمات الإدارة الفنية والتجارية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وموّل البنك الأوروبي المشروعين لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك بنك «دي ان بي بولسكا» وشركة «تي أف آي- بي زي يو».

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