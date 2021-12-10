«جيريز دناتا» تفوز بجائزة عالمية لأفضل الخدمات في باكستان

المصدر: (دبي - البيان)

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نالت «جيريز دناتا»، شركة خدمات المناولة الأرضية الرائدة في باكستان، تقديراً عالياً لتقديمها خدمات عالية الجودة وآمنة ومبتكرة في مركزها في إسلام أباد، وحصلت على جائزة «أفضل محطة» في حفل توزيع جوائز فخر المناولة الأرضية 2021 Pride of Ground Handling.

كما كانت «جيريز دناتا» ضمن القوائم القصيرة للمرشحين لأربع جوائز أخرى.

وقال سيد حارس رضا، نائب رئيس «جيريز دناتا»: يعد حصولنا على واحدة من أرفع الجوائز في الصناعة العالمية بمثابة تقدير لخدماتنا ذات المستوى العالمي.

إسلام أباد موقع استراتيجي مهم لصناعة الطيران، وباعتبارنا شركة معالجة أرضية رائدة، فإننا فخورون بدعمنا واحدةً من أكبر مهام إعادة مواطنينا لهذا العام من خلال ضمان عمليات آمنة وسلسة للرحلات. كما أشكر كل عضو في فريقنا على التزامهم الدؤوب بتقديم خدمة متميزة عبر شبكتنا.

الجودة والسلامة

وواصلت «جيريز دناتا» على مدار العام الماضي تعزيز عملياتها وخدماتها لتقديم أعلى مستوى من الجودة والسلامة ومساعدة عملاء شركات الطيران على نقل الركاب والبضائع الثمينة بأمان من وإلى باكستان. كما واصلت الشركة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات، بما في ذلك افتتاح منشأة شحن جديدة على أحدث طراز في لاهور ما ضاعف قدرتها على مناولة البضائع في المطار.

وساهمت جودة خدمات «جيريز دناتا» في فوزها أو احتفاظها بأكثر من 20 عقداً رئيسياً عبر شبكتها. وحصلت الشركة أيضاً على شهادات مرموقة، بما في ذلك الاعتماد الأوروبي لممارسات التوزيع الآمن GDP واعتماد اياتا لسلامة العمليات الأرضية ISAGO، ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق.

وكانت»مجموعة جيريز«قد تعاونت مع دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر في عام 1993 لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي. واستمر توسع المشروع المشترك بين الشركتين منذ ذلك الحين في باكستان، حيث يخدم اليوم أكثر من 20 من ناقلة جوية في 7 مطارات باكستانية، كما يقدم موظفو جيريز دناتا خدماتهم لأكثر من سبعة ملايين مسافر ويتعاملون مع 150 ألف طن من البضائع سنوياً.

وتحتفل جوائز»فخر المناولة الأرضية«التي تقدمها»غراوند هانديلينغ إنترناشونال Ground Handling International بالتميز في الخدمة الأرضية في جميع أنحاء العالم والأشخاص ذوي الأداء المتميّز.

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