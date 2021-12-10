سوق دبي يواصل الصعود للجلسة السادسة بمكاسب 4 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي ماراثون الصعود للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بفضل الإدراجات المرتقبة، فيما انخفض سوق أبوظبي مع تعرضه لعلميات جني أرباح جزئية ومستحقة، بعد وصوله مؤخراً لأعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.92% أو ما يعادل 29.34 نقطة، ليغلق عند 3226.26 نقطة بمكاسب سوقية جاوزت 4 مليارات درهم مع نمو أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.79% أو ما يوازي 71 نقطة، ليغلق عند 8883 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.43 مليار درهم، موزعة بواقع 2.01 مليار في أبوظبي و423.4 مليوناً في دبي، وجرى التداول علي 574.4 مليون سهم منها 277.7 مليوناً في أبوظبي و296.7 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.78% مع نمو «دبي الإسلامي» 2.27% و«الإمارات دبي الوطني» 1.09%، وزاد قطاع العقار 0.21% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.62%، فيما استقر «داماك» وانخفض «إعمار للتطوير» 0.22% و«الاتحاد العقارية» 1.16% و«ديار» 3.36%.

وزاد قطاع النقل هامشياً 0.05% بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 2.48%، فيما استقر «العربية للطيران»، ونزل قطاع الاستثمار 1.49% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.74% و«دبي للاستثمار» 2.06%، فيما ارتفع «شعاع» 0.14%.

تصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 71.18 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 67.4 مليون درهم، ثم «دو» بسيولة 67.17 مليوناً وحقق «بنك المشرق» أكبر ارتفاع بنسبة 6%، فيما كان «إيفا» الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.57% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.3%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.46% و«أبوظبي الإسلامي» 1.69%، ونزل قطاع الاتصالات 0.89% مع تراجع «اتصالات» 0.91%، فيما استقر «الياه سات»، وانخفض قطاع العقار 1.61% مع هبوط «الدار» 1.68% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.17% مع صعود «العالمية القابضة» 0.46% و«الواحة كابيتال» 2.38%، فيما انخفض «إشراق» 0.5% و«ألفا ظبي» 0.85% و«ملتيبلاي» 1.46%، وصعد قطاع الطاقة 1.05% مدعوماً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» 0.95% و«أدنوك للحفر» 2.02% و«دانة غاز» 0.93%، فيما انخفض «طاقة» 0.55%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 514.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بنحو 351.2 مليون درهم، ثم «اتصالات» 280.9 مليوناً، وحقق «أم القيوين للاستثمارات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.42%.

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