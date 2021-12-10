دراسة تشييد مصنع لتحويل البلاستيك إلى سائل بدبي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة اينوك اتفاقية تعاون مع «كوانتافيول» ودوبال القابضة لدراسة فرص تشييد وإدارة مصانع تحويل البلاستيك إلى سائل، بهدف تحويل مخلفات البلاستيك إلى منتجات ذات قيمة، وذلك في خطوة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارات.

المشروع المشترك في دبي والذي يهدف إلى تحويل النفايات إلى طاقة، من المحتمل أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2024، ويستهدف تحويل 1,900,000 طن من النفايات سنوياً، مما يجعل المشروع خطوة رئيسية في دعم البيئة من خلال إعادة توجيه البلاستيك من مكبات النفايات والمحيطات إلى منشآت التحويل.

وذلك من أجل تحقيق هدف حكومة دبي المتمثل في عدم وجود نفايات في مكب النفايات بحلول عام 2030. كما يمثّل مشروع تحويل البلاستيك إلى سائل من قبل كوانتافيول خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري عبر تحويل المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى منتجات ذات قيمة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا الرامية إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تحقيق مساهمة كبيرة على مستوى الاستدامة العالمية، ويسعدنا أن نتشارك في هذا المشروع مع كوانتافيول ودوبال القابضة. ونحن في مجموعة اينوك الريادة في الابتكار وتنفيذ عمليات مستدامة في صميم أعمالنا، ونتطلع إلى استكشاف الفرص التي تساعد في بناء اقتصاد دائري مستدام.

وأعلنت الإمارات أخيراً عن «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، وهي الحملة التي تمثّل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050. وتهدف المبادرة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتسارع، جنباً إلى جنب مع تحقيق التأثير البيئي الإيجابي.

وقال أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لـ «دوبال القابضة»: يسعدنا العمل بجهود مشتركة مع كوانتافيول، الشركة التي توفّر تقنيات رائدة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات قيمة، وتحظى بمعرفة واسعة بتقنيات فرز البلاستيك ووسائل إعادة التدوير الأخرى. تتمثل رؤيتنا في متابعة الاستثمارات التي تدعم إعادة التدوير والاستدامة، ومن خلال هذه الشراكة نحن ماضون قدماً في بناء الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.

وقال كريس لاش، الرئيس التجاري لشركة كوانتافيول: الحضور العالمي لشركة كوانتافيول في توسّع مستمر، ويسرنا التعاون مع شركاء روّاد مثل دوبال القابضة ومجموعة اينوك، مما يساعدنا في إحداث التغيير معاً ومواجهة تحدي النفايات البلاستيكية في المنطقة وتوفير موارد قيّمة بذات الوقت، كما يسعدنا انضمام شركة مقاولات الهندسة والإنشاءات «سايبم» للعمل معنا في هذا المشروع الرائد.

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