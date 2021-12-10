مذكرة تفاهم بين بورصة الذهب وجامعة عجمان

المصدر: (دبي ـ البيان)

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وقعت بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان لإطلاق تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز تطوير مهنيين للقطاع المالي.

وستقوم المؤسستان بتبادل المعرفة واستضافة فعاليات مشتركة. كما سيزود كلٌّ منهما الآخر بإمكانية الوصول إلى المنصات الأكاديمية والمهنية بمجالات الاهتمام المشترك.

وستقوم بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً بتدريب طالبين اثنين من جامعة عجمان خلال كل فصل دراسي، وكذلك في فترة العطلة الصيفية. وسيوفر هذا التدريب للطلاب خبرة عملية، وسيعزز من معرفتهم وإلمامهم بالقطاع المالي، كما سيزودهم برؤية متعمقة حول كيفية عمل البورصة، ودورها في تعزيز أسواق رأس المال.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: متحمسون للغاية إزاء هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تمثل خطوة أخرى في سياق جهودنا للوصول إلى المؤسسات التعليمية. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا ببناء وعي أكبر حول سوق السلع والعقود الآجلة، فضلاً عن تبادل الأفكار وأفضل الممارسات مع طلاب جامعة عجمان. ونحن نؤمن بقوة بأن شباب اليوم هم قادة الغد. ومن هنا، يسعدنا أن نوفر للجيل القادم فرصة للتعرف بشكل مباشر على صناعتنا، بما يمكّنهم من لعب دور فعّال في مستقبل الأسواق المالية.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: ستعزز هذه الشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع علاقتنا مع الصناعة، وستمكن طلابنا من اكتساب خبرة عملية ومعرفة أعمق في هذا المجال. وأنا على ثقة من أن المؤسستين ستستفيدان من خلال تبادل المعرفة والخبرات، والتي ستسهم في تطوير مواهب عالية الكفاءة في الصناعة.

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