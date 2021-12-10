ترخيص مستشار إدراج لـ«بي اتش ام كابيتال»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت «بي اتش ام كابيتال»، المتخصصة في مجال الخدمات المالية، حصولها على ترخيص لمزاولة نشاط مستشار الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وستبدأ الشركة تقديم خدمات استشارية للشركات المصدّرة للأوراق المالية خصوصاً قبل الإدراج لضمان استيفاء المصدّرين للمتطلبات الضرورية.

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، يجب أن تراعي واجبات الشركة كمستشار إدراج مبادئ الثقة والعدالة والمساواة، بالإضافة إلى الاعتبارات التجارية الأخرى ومصالح المستثمرين.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بي اتش ام كابيتال»: يدعم الحصول على هذا الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع التزامنا بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وسيساعدنا ذلك على تعزيز الوعي الاستثماري وزيادة كفاءة الإدراج والتداول في أسواق المال.

وأضاف: نشكر هيئة الأوراق المالية والسلع على جهودها المستمرة ودعمها لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي العام للأسواق المالية في دولة الإمارات، وسنواصل العمل مع شركائنا وعملائنا على المساهمة في تمكين المزيد من الشركات على إدراج أوراقها المالية وتقديم قيمة مضافة لعملائها وللاقتصاد الوطني.

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