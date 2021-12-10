تخفيضات ضخمة بمعرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2021» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مركز إكسبو الشارقة، لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض «المفروشات 360»، والنسخة الثانية من معرض ماركات الأزياء الفاخرة «ترندز 2021»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وينطلق المعرضان في 13 ديسمبر، ويستمران حتى 18 ديسمبر.

وسيشهد الحدثان تخفيضات ضخمة، وعروضاً ترويجية على أكثر من 20 ألف منتج، من أهم منتجات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي، وأبرز دور تصميم الأزياء والموضة والأكسسوارات.

ويشهد معرض «المفروشات 360»، مشاركة محلية ودولية من دول عدة، من أبرزها البرتغال، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وإيران، إضافة إلى الشركات الإماراتية، حيث يقدم لسكان وزوار إمارة الشارقة، تجربة تسوق رائعة، لاختيار ما يناسبهم من مختلف أنواع المفروشات، والمنتجات العالية الجودة، والتصاميم المتطورة، سواء لتأثيث منزل الأحلام، أو تجديد ديكورات منازلهم.

كما يتيح الحدث الفرصة للمشاركة في السحوبات على هدايا قيمة، وجوائز ثمينة، من ضمنها هاتف أيفون 12 برو، والتي تقدمها عدد من الجهات الراعية للحدث، ومن ضمنها، رويال للمفروشات، وفندق نوفوتيل الشارقة، ومفروشات بيت الأصيل، والقباني للأثاث، في حين يشهد معرض ترندز 2021، عرض باقة واسعة من الأزياء العصرية والعطور الراقية، وآخر صيحات الموضة.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم هذين الحدثين، يأتي في إطار حرص المركز على تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية.

والتي تتمثل في تعزيز انتعاش قطاع تجارة التجزئة، ودعم صناعة الأثاث والمفروشات في الدولة، لا سيما أنها تعتبر من الصناعات المهمة في الإمارات، إذ ناهز الاستثمار الرأسمالي في هذه الصناعة، مليار درهم، وهو ما يمثل 1.20 % من إجمالي الاستثمار في التصنيع، هذا، بالإضافة إلى أنها تسهم بنسبة 3.6 % في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة.

وأوضح أن الحدثين يوفران منصة تسوق متكاملة للمستهلك المحلي، الذي يبحث عن منتج متميز، وبأسعار تنافسية، وبجودة عالية، فضلاً عن اقتناء أحدث منتجات الأثاث ولوازم البيت العصري.

والتعرف إلى آخر وأهم ما توصل إليه عالم التصميم والأزياء، منوهاً بأن القدرة التنظيمية المتميزة لمركز إكسبو الشارقة، تؤهله لاستضافة الحدثين بحرفية عالية، سواء على صعيد تقديم التسهيلات للعارضين، وتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والإعلامية، أو على صعيد العمل على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الجميع.

وسيفتح المعرضان أبوابهما للزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً، من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى 11 ليلاً يوم الجمعة، مع توفير مساحات كبيرة لمواقف السيارات، سواء مقابل المركز، أو في المبنى الملاصق له، مجاناً للزوار.

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