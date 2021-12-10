منتدى «الآسيان» يرسخ أسس بناء مرحلة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان فعالياتها أمس بعقد 180 اجتماع عمل ثنائياً بين المستثمرين من الإمارات ودول الآسيان.

والتي ترافقت مع مشاركة لافتة رفيعة المستوى بلغت 1368 مشاركاً من 58 دولة حول العالم منهم 250 حضوراً افتراضياً.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «انطلاقة واعدة ومؤشرات قوية من حيث عدد المشاركين والجلسات تؤكد أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان يأتي في الوقت المناسب لإعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ودول الآسيان.

وقد أتاح المنتدى أمام صناع القرار من الجانبين الفرصة لتبادل الآراء والخبرات، واستعراض أهم المشاريع، كما أسهم في تسليط الضوء على فرص وآفاق التعاون المحتمل وكيفية إطلاق العديد من الشراكات الواعدة واتفاقيات التعاون المستقبلي التي سترسخ أسس بناء مرحلة جديدة».

تصورات

وأضاف: استطاع المنتدى على مدى يومين تقديم العديد من التصورات والآراء حول واقع التعاون والتبادل التجاري بين منطقة الخليج ودول الآسيان، وطرح العديد من الرؤى المستقبلية ذات البعد الاستراتيجي التي تصب في بناء منظومة عمل متكاملة تعود بنتائجها الإيجابية على جميع الشركاء.

واختتم بالقول: «يمكننا القول إن المنتدى العالمي للأعمال لجدول الآسيان في نسخته الأولى استطاع تحقيق الهدف المرجو الذي نهدف إليه في غرفة دبي والمتمثل في تعريف مجتمع الأعمال المحلي بالكم الكبير من فرص التعاون المثمر مع دول الآسيان من جهة، وفي إطلاع المشاركين القادمين من مختلف دول العالم على الدور المحوري لدبي بوابة ومنصة للشركات الراغبة في إطلاق عملياتها في المنطقة».

واختتمت فعاليات الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود».

يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أطلقتها في عام 2013، والتي تركز على استكشاف الإمكانات والفرص الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

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