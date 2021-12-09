أقراص تخزين سعة 20 تيرابايت تدعم الشركات والأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سيجيت تكنولوجي»، المتخصصة عالمياً في حلول إدارة وتخزين البيانات، اليوم، أقراص التخزين المستندة إلى تكنولوجيا التخزين المغناطيسي Exos® X20، بسعة تخزين 20 تيرابايت، وIronWolf ® Pro بسعة 20 تيرابايت، وذلك بهدف زيادة مساحات التخزين للتعامل مع الدفق الكبير للبيانات. وتأتي الخطوة، انطلاقاً من ازدياد أهمية تخزين البيانات في عالم الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على حفظ البيانات وتخزينها والوصول إليها.

حلول مبتكرة

وتم تصميم أقراص التخزين Exos X20 من سيجيت، لتقديم أقصى سعة للتخزين، وأعلى كفاءة لمساحات التخزين. وتراعي الأقراص الجديدة، التخزين السحابي، حيث توفر سعة تخزين تبلغ 20 تيرابايت، وأداءً يتناسب مع مراكز البيانات والتطبيقات واسعة النطاق. وتتمتع وحدات التخزين بسرعة هائلة في نقل المعلومات، تبلغ 4.16 مللي ثانية، واستجابة سريعة، ويوفر التخزين المؤقت المحسن، والذي يعتبر أفضل بمعدل 3 مرات من الحلول التي تستخدم التخزين المؤقت للقراءة أو الكتابة فقط، ويؤمن Exos X20 أيضاً، معدل بيانات متزايد ومستدام، يصل إلى 285 ميغابايت في الثانية.

وفي ظل توافر تقنية Seagate Secure ™، وتصنيف MTBF 2.5 مليون ساعة، تعتمد الشركات على Exos X20 لتخزين أكبر قدر ممكن من البيانات بكفاءة عالية.

التخزين الذكي سعة عالية

وتوفر أقراص التخزين الجديدة IronWolf Pro، بسعة 20 تيرابايت، من سيجيت، تقنية AgileArray ™، المُحسَّنة للتخزين المتصل بالشبكة، لتوفير تقنية موثوقة واستثنائية، تسمح بتخزين البيانات عبر محركات أقراص ثابتة، أثناء أوقات الذروة من العمل، التي قد تتطلبها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وصممت وحدات التخزين IronWolf Pro، باستخدام مستشعرات الاهتزاز الدوراني المدمجة، لتوفير أداء موثوق لأنظمة التخزين المتصلة بالشبكة، مع احتمال ضئيل بأن تتعطل أو تتأخر.

وتم تصميم جهاز IronWolf Pro، بسعة 20 تيرابايت، لاستيعاب حجم الأعمال الضخم، حيث يتميز بموثوقية عالية، مع مساحات تخزين تصل حتى 300 تيرابايت سنوياً، وهو أمر ضروري لخوادم أنظمة التخزين المتصل بالشبكة الحالية. كما يوفر معدلات نقل مستدامة، تبلغ 285 ميغابايت في الثانية، ما يمنح المستخدمين القدرة على التنسيق، من خلال مشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي، ومعالجة أعباء العمل الثقيلة لدى المستخدمين.

تأتي وحدات التخزين IronWolf، مزودة بنظام إدارة الصحة، لسهولة الوصول ومراقبة حالة أقراص التخزين، بالإضافة إلى كفالة محدودة لمدة 5 سنوات للمنتج، وكفالة باستعادة البيانات وإنقاذها لمدة ثلاث سنوات.

ستبدأ عمليات الشحن التجارية لأقراص التخزين Exos X20، بسعة 20 تيرابايت، خلال هذا الشهر، بسعر 2869.90 درهماً، وأقراص IronWolf Pro، بسعة 20 تيرابايت، مقابل 2400 درهم، وتتوفر CORVAULT عالمياً، عبر موزعي سيجيت المؤهلين.

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