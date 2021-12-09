1.5 مليار درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» خلال 11 شهراً بنمو 110%

المصدر: أبوظبي- البيان

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حققت ريبورتاج العقارية مبيعات تتجاوز 1,5 منذ بداية 2021 حتى نهاية نوفمبر، مقابل 714 مليون درهم، حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الـ 11 الأولى من 2020، بنمو يتجاوز 110%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة «مصدر» في أبوظبي.

وقال إسلام سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية: إن مواصلة تحقيق مبيعات قوية خلال العام الحالي يعكس تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وتجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات الجائحة. وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال العام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وكشفت ريبورتاج العقارية، مؤخراً، عن إطلاق عرض خاص على 4 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، يتضمن خصماً بنسبة 5%، مع سداد 1% فقط حتى الاستلام، بدون دفعة مقدمة. وتشمل المشاريع الأربعة، «ذا جيت»، الذي يجري تطويره بمدينة مصدر، و«المارية فيستا 1» و«المارية فيستا 2» بجزيرة المارية، إضافة إلى مشروع «ديفا» في جزيرة ياس.

وأكد سليمان أن السوق العقاري بالإمارات يشهد نشاطاً قوياً فيما يتعلق بالطلب على شراء العقارات، بالتزامن مع تنظيم «إكسبو دبي 2020»، فضلاً عن إطلاق حزم «مشاريع الخمسين»، بما يعزز تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

ولفت إلى استمرار ريبورتاج في تنفيذ كافة مشاريعها، وفق الخطط الزمنية المحددة، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري ككل، وكشفت الشركة، مؤخراً، عن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «ديفا»، الذي تباشر الشركة تطويره في جزيرة ياس بأبوظبي، ويوفر 736 وحدة سكنية جديدة، تمهيداً لإنجاز المشروع وتسليمه بحلول الربع الأخير من 2024.

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