«آفاق» تعلن الفائز في «سحوبات»

المصدر: دبي - البيان

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فازت «شركة القصر للتنجيد والمفروشات» بسيارة «ميتسوبيشي أتراج 2021» من خلال مشاركتها في منتج «سحوبات»، الذي أطلقته شركة «آفاق الإسلامية للتمويل».

وتواصل بذلك «آفاق الإسلامية للتمويل»، توفير المزيد من فرص الربح للشركات المشاركة في منتج «سحوبات» الخاص، والذي يتيح لعملائها الادخار بنظام وديعة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة، ويسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية، كما يوفّر للشركات العديد من فرص الفوز بجوائز نقدية قيّمة وربح هدايا مجزية، تشمل أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية وسيارات، وذلك حتى نهاية العام 2021.

وتسعى «آفاق» لخلق فرص للشركات الصغيرة لإيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، ما يوفّر لها بالتالي الكسب بمعدلات ربح تنافسية، إلى جانب فرص المشاركة في سحوبات شهرية وربع سنوية تتيح لها كسب سيولة نقدية إضافية تسهم في توسعة مشاريعها، وتساعدها في الظروف التي تستدعي الدعم. والإقبال المتزايد من الشركات على المشاركة في «سحوبات» يشكّل دليلاً على أن هذا المنتج الذي أطلقته «آفاق» قبل عام، قد حقق الأهداف المرجوّة منه، ولا يزال يحظى بإقبال ملحوظ، ويلقى انتشاراً واسعاً في الأوساط التي يستهدفها.

وبمجرد أن تستثمر الشركات في منتج «سحوبات»، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية وربع سنوية، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة، حيث سيكون هناك 10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بقيم نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة، بحدّ أدنى للوديعة 5,000 درهم، ويمنح الشركة 10 تذاكر للمشاركة في السحب العادي من «سحوبات» والسحب الثالث سيتم يوم 6 يناير 2022.

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