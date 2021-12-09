دوام البنوك 5 ساعات يومياً لمدة 6 أيام منها الجمعة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب مصرف الإمارات المركزي كافة البنوك العاملة في الدولة فتح قاعات فروعها لتقديم خدماتها للجمهور على الاقل خمس ساعات يومياً ولمدة 6 أيام بما فيها الجمعة.

وأضاف المصرف المركزي، في تعميم حصلت "البيان" على نسخة منه، أنه بالنسبة لساعات التداول خلال شهر رمضان المبارك فيجب التقيد بإشعارات المصرف المركزي بهذا الخصوص.

واوضح التعميم انه سيترك للبنوك تحديد ساعات وأيام العمل للإدارة والمكاتب الخلفية حسب الحاجة وتطبيق نظام المناوبة للفروع بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.

وذكر التعميم انه سيلغي الاشعار المؤرخ في اغسطس 2003 بشأن ساعات عمل فروع البنوك بالمراكز التجارية والتعميم المؤرخ في ديسمبر 1992 بشأن الدوام الرسمي للبنوك.

ونوه التعميم ان هذه التعليمات ستكون نافذة من تاريخ 2 يناير 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز