وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق العدد الأول من مجلة "سوق العمل"

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطن العدد الأول من مجلة "سوق العمل" وهي مجلة شهرية إلكترونية تعنى بشؤون وقضايا العمل في الدولة.

ويأتي إصدار المجلة انسجاما مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي طرفي علاقة العمل بحقوقهما وواجباتهم حيال بعضهما البعض وفقا لما تنص عليه التشريعات التي تنظيم علاقات العمل في دولة الامارات.

وتستهدف المجلة تعريف القراء من المتعاملين مع الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بمبادرات ومستجدات وتحديات سوق العمل في الدولة وتوجهات هذا السوق على المدى المنظور والمتوسط والبعيد وهو ما يسهم في تعزيز وتفعيل مشاركة الجميع أفرادا ومؤسسات في الجهود المبذولة لزيادة تنافسية وانتاجية سوق العمل بالشكل الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما تستهدف المجلة زيادة وعي المتعاملين بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مختلف قنوات الخدمة سواء أكانت رقمية أو الكترونية.

رابط المجلة:

https://mohre.gov.ae/magazines/magazine1/index.html

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