ضمان للاستثمار تقدم الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «بروكتر آند جامبل» على «أواي»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة «بروكتر آند جامبل» اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة «أواي»، التي أطلقتها في العام 2015 د. لميس حمدان، بالشراكة مع مصففة الشعر جين أتكينز.

وكانت العلامة التجارية «أواي»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قد بدأت مسيرتها العملية بمنتجات العناية بالشعر، ثم توسعت تدريجياً لتشمل منتجات العناية بالجسم، والعطور، والشموع، والمنتجات المختلفة التي تتماشى مع نمط الحياة العصرية.

ولعبت شركة «ضمان للاستثمار»، من خلال قسم الاستثمارات والاستشارات التابع لها دوراً محورياً في تقديم الاستشارات الضرورية للمساهمين المالكين لحصة الأكثرية في الشركة خلال المفاوضات مع شركة «بروكتر آند جامبل» والتي تمخضت عن نجاح صفقة الاستحواذ هذه، والتي لاتزال خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية الأمريكية.

وكانت «ضمان للاستثمار» أسهمت في دعم مسيرة نمو شركة «أواي» منذ تأسيسها عبر تقديمها خدمات استشارية لدعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة، ومساعدة المساهمين على جمع رأس المال اللازم لدفع عجلة النمو والتطور في الشركة بمن فيهم المؤسس المشارك، د. لميس حمدان. وأثبت نجاح صفقة الاستحواذ على «أواي» قوة نموذج الأعمال الذي تقدمه شركة «ضمان للاستثمار»، في دعم المؤسسات وتمكينها من الوصول إلى إمكاناتها الحقيقية.

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