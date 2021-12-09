مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 662.91 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 109.88 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 553.03 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 304.57 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 65.75 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 238.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 39.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.

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