عمومية «اتصالات» تقر تعديل سقف الاقتراض

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» على تعديل سقف الاقتراض، ليعادل مرة ونصف 150% من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاكات لفترة الإثني عشر شهراً الماضية حسب البيانات المالية للمجموعة والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية.

وأعلنت المجموعة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، ان سقف الإقراض يشمل سندات القرض والإقتراض والتسهيلات والإلتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة.

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