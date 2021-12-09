«دريك آند سكل»: الحجز على أمول «الطبري» لا يزال قائماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شركة «دريك آند سكل» أن هناك عدة قضايا مدنية منظورة أمام محاكم دبي بشأن رجل الأعمال خلدون الطبري وابنته زينة، بالإضافة إلى 15 قضية جنائية لا تزال منظورة أمام النائب العام الإتحادي في دولة الإمارت ضد الطبري وابنته زينة وآخرون.

وأوضحت الشركة، في افصاح توضيحي على موقع سوق دبي المالي، أنها لم تقم بعمل أي حجز على أموال الطبري في الأردن، ولكن الحجز لا يزال قائماً على أمواله داخل دولة الإمارات بتعلميات من النائب العام الإتحادي.

يأتي ذلك عقب أنباء متداولة عن تبرئة القضاء الأردني للطبري وابنته زينة من جميع القضايا التي وجهت لهما عن طريق المدعي العام.

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