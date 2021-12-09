"أدنوك للحفر" تبرم اتفاقية بقيمة 3.8 مليار دولار لتقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار

المصدر: وام

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أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز ADNOCDRILL والرقم AEA007301012) عن توقيع اتفاقية مع شركة "أدنوك البرية" لمواصلة تقديم خدماتها في مجال حفر وصيانة وتهيئة الآبار والخدمات المرتبطة بها لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز كفاءة أطقم العمل وتقليل زمن نقل منصات الحفر وتحسين جداول عمليات الصيانة، مما يعود بالنفع على أدنوك للحفر وأدنوك البرية.

وتؤكد الاتفاقية المكانة الفريدة التي تحظى بها "أدنوك للحفر" كمزود حصري لخدمات حفر وتهيئة الآبار لشركات مجموعة أدنوك وخطط النمو والتوسع الطموحة التي تنفذها أدنوك للحفر.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر - بهذه المناسبة -: "نعتز بشراكتنا الراسخة والقيّمة مع أدنوك البرية وتسهم ترسية هذا العقد في تعزيز الشراكة المتميزة التي استمرت على مدار 50 عاماً، ويسعدني أن نعمل معاً لتعزيز وزيادة القيمة لأدنوك ودولة الإمارات، وتحقيق أهداف استراتيجية أدنوك 2030 والمتمثلة في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعتبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي من أهم مرتكزات هذه الاتفاقية، حيث تواصل أدنوك للحفر تحسين الفعالية وتحفيز فرص النمو وتقليص البصمة البيئية لعملياتها".

وعقب الإدراج الناجح لحصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر من العام الحالي، أعلنت أدنوك للحفر عن أرباحها في 10 نوفمبر 2021، حيث سجّلت نمواً قوياً خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وتتضمن خطة نمو وتطور أدنوك للحفر توسعة عملياتها خارج دولة الإمارات والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها في مجال حفر وتهيئة آبار النفط.

وتعد أدنوك للحفر الشركة الوطنية الوحيدة في المنطقة التي تقدم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة آبار النفط والغاز. ومنذ عام 2018 حققت الشركة وفورات تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار من خلال تسليم عدد من الآبار لعملائها.

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