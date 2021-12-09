الإعلام الغربي: أسبوع العمل الأقصر عالمياً خطوة إماراتية جريئة جديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

اهتمت وسائل الإعلام الغربية بنظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي أعلنت عنه الإمارات، أخيراً. وأجمعت كافة هذه الوسائل على وصف النظام الجديد بأنه يمثل تغييراً هائلاً في نمط العمل بالدولة.

ووصفت بعض الصحف الغربية النظام الجديد بأنه خطوة جديدة جريئة من جانب الإمارات.

وغطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية النظام الجديد في خبر بعنوان «الإمارات تُغير أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة كي يتناسب مع الغرب». ووصف التقرير أسبوع العمل الجديد في الإمارات بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب المواهب الأجنبية والاستثمارات العالمية.

وأتى عنوان التغطية في «وول ستريت جورنال» قريباً إلى حدٍ من عنوان التغطية في صحيفة أمريكية أخرى، وهي «نيويورك تايمز»، والتي نشرت تقريراً عن الموضوع بعنوان «الأحد عُطلة: الإمارات تُغير عُطلة نهاية الأسبوع كي تتناسب مع الغرب». ووصفت الصحيفة نظام العمل الجديد بأنه يحمل معه فرصة مُشجعة جديدة للعديد من الذين يعيشون في الدولة بعد العديد من الفرص التي أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وما زلنا مع الإعلام الأمريكي، فاهتمت صحيفة «واشنطن بوست» بأسبوع العمل الجديد، وأفردت له أكثر من تغطية، كان إحداها بعنوان «الإمارات تنتقل إلى عُطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد وتُعلن عن أسبوع عمل أقصر». وبدورها، نشرت وكالة «أسوشياتد برس» تقريراً بعنوان «في تغيير هائل، أسبوع العمل في الإمارات يُصبح من الاثنين إلى الجمعة».

وننتقل إلى الإعلام البريطاني، حيث تناولت صحيفة «ذا غارديان» الموضوع في تقرير بعنوان «الإمارات تختصر أسبوع العمل إلى أربعة أيام ونصف وتُغير عُطلة نهاية الأسبوع».

ووصفت «ذا غارديان» أسبوع العمل الجديد بأنه خطوة جديدة جريئة من جانب الإمارات يُضاف إلى سلسلة الخطوات الجريئة التي أعلنت عنها تباعاً خلال الفترة القصيرة الماضية.

ونشرت «فاينينشال تايمز» تقريراً بعنوان «الإمارات تُغير عُطلة نهاية الأسبوع وتجعل أسبوع العمل أقصر». وذكرت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن الإمارات ستطبق أسبوعاً للعمل مكوناً من أربعة أيام ونصف لتعزيز اقتصادها واستقطاب الوافدين.

وأثار التغيير في مواعيد العمل بالإمارات اهتمام كافة وسائل الإعلام الفرنسية تقريباً، فنشرت صحيفة «لو فيغارو» تقريراً بعنوان «الإمارات: انتقال عُطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد». وذكرت الصحيفة أن الإمارات أول دولة في العمل تتبنى أسبوعاً للعمل يتكون من أربعة أيام ونصف فقط.

وبدورها وصفت صحيفة «لو باريزيان» التغيير بأنه ثورة صغيرة، وأنه يأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتحسين مستوى التوازن بين العمل والحياة الشخصية للسكان على أرضها. ونشرت إذاعة «راديو فرنسا الدولي» على موقعها الشبكي تقريراً عن النظام الجديد بعنوان «الإمارات تنقل عُطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد»، وذكرت في تقريرها أن هذا التغيير يمثل خطوة تهدف إلى تحسين أداء الدولة فيما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز