واجهة تطبيقات لبيانات الائتمان بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلقت شركة فينفيرتي بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، واجهة برمجة تطبيقات بيانات الائتمان للمراقبة في الوقت الفعلي، ويحصل المستثمرون الإماراتيون والبنوك على فرصة الاستفادة من تفعيل هذه التقنية المستقلة للمرة الأولى، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لتمويل التجارة.

وأصبحت ميزات واجهة برمجة التطبيقات متاحة الآن للممولين على مستوى العالم من خلال المختبر الرقمي في سوق أبوظبي العالمي ومنصة فينفيرتي.. كما يأتي الإطلاق بمثابة خطوة لإثبات نجاح مقترح فينفيرتي، والذي جاء اختيارهم في تحدي الابتكار لفينتك أبوظبي 2020 وبتكليف من سوق أبوظبي العالمي.

وطورت فينفيرتي تقنية سهلة الدمج، بما يعرف بواجهة برمجة التطبيقات، توفر وصولاً شبه فوري إلى البيانات المالية المخزنة في حزم محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد خطوة غير مسبوقة، خاصة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال واي لوم كووك، مدير تنفيذي أول، سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمين الأساسيين في النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات. وبدورها، ترحب سلطة تنظيم الخدمات المالية بالحلول القابلة للتطوير التي تعمل على تحسين ظروف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك التي تقلل بشكل كبير من تكاليف المعالجة من خلال الأتمتة، فيما سيساعد توافر بيانات مخاطر الائتمان عالية الجودة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في جذب مجموعة أكبر بكثير من رأس المال التمويلي وإزالة العقبات التي تعترض نموها. ويعد نشر واجهة برمجة تطبيقات فينفيرتي في المختبر الرقمي لدى سوق أبوظبي العالمي أيضاً خطوة مثيرة، لأنه يسمح للأطراف المهتمة باستهلاك الأداة واختبارها وتقييم الحل قبل عملية الشراء الرسمية.

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