موقع دبي مثالي لانطلاق الشركات الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الفرنسية موقع دبي الجغرافي بأنه استراتيجي وأنه يجعل من الإمارة منصة مثالية لانطلاق رواد الأعمال صوب النجاح وحاضنة نموذجية للشركات الناشئة.

ونشرت «يورونيوز» أمس، على موقعها الشبكي تقريراً بعنوان «كيف يخدم موقع دبي الاستراتيجي الشركات الناشئة؟»، حيث استعرضت في تقريرها المميزات التي تستقطب الشركات الناشئة إلى دبي، ومن أهمها الموقع المتميز. وأكد التقرير أن الصادرات المُنطلقة من دبي تصل إلى ثلثي سكان العالم في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 8 ساعات على أقصى تقدير، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الهام الذي تحظى به دبي في ملتقى الطرق بين قارات العالم القديم الثلاث، آسيا، أفريقيا، وأوروبا.

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