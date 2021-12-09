5 ساعات عمل بالأسواق المالية في الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الأسواق المالية في الدولة ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ 3 يناير 2022، حيث تمتد جلسة التداول اليومية 5 ساعات بين 10صباحاً و3 بعد الظهر من الاثنين إلى الجمعة. وأوضح سوق دبي أن نظام العمل الجديد يواكب مرحلة النمو التي يشهدها السوق.

كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي حيث يمثلون 50% من التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.وأوضح سوق أبوظبي أن التغيير يأتي تماشياً مع إعلان حكومة الإمارات أخيراً بخصوص النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

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