1.99 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.99 مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 326 مبايعة بقيمة 805.46 ملايين درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 144.44 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 661.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

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