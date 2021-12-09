مجموعة «الحبتور» تبحث طرح شركاتها

المصدر: (دبي – البيان)

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أعلن خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور أن المجموعة تدرس منذ فترة طويلة طرح شركاتها كشركات مساهمة وأنه يجري بحث الإدراج في سوق دبي المالي.

موضحاً أن هناك تشجيعاً قوياً لمسناه من المسؤولين والمصارف لطرح جزء من الشركات ليستفيد منها جميع الناس في الإمارات عبر طرحها كشركات مساهمة عامة.

وأضاف إنه قرر تخصيص 5% من إجمالي الأسهم التي سيتم إدراجها لخط الدفاع الأول من قوى الأمن والشرطة والأطباء الذين شاركوا في خدمة الوطن وحمايته في مواجهة جائحة «كورونا» بسعر 50% من سعر السهم.

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