«الفهيم» تعتزم زيادة استثماراتها 30 % في المركبات الكهربائية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم مجموعة «الفهيم» زيادة استثماراتها في قطاع الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة إلى 30% خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال شركتها التابعة «الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية».

قال بلال الربعي، المدير العام لدى شركة «الفهيم» للمركبات التجارية، رداً على استفسارات «البيان» خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن شراكة مع «هيتاشي إنرجي»، و«ينلونج إنرجي» الصينية لتصنيع البطاريات، إن مجموعة الفهيم أعلنت مطلع العام الجاري عن تعزيز استثماراتها بنحو 30 مليون درهم في قطاع الحافلات الكهربائية، لكن في ظل التطورات الذي يشهدها العالم مع زيادة التوجه نحو الطاقة النظيفة سنقوم بزيادة استثماراتنا بين 25% إلى 30% خلال السنوات القادمة.

وقال الربعي إن الحافلات الكهربائية الآن في مراحل الاختبار والتجربة، ونأمل أن نبدأ عمليات التشغيل في نهاية العام القادم 2022، حيث ستشمل المرحلة الأولى ما بين 50 إلى 100 حافلة كهربائية ترتفع تدريجياً في المراحل القادمة.

وتوقع الربعي أن تسهم هذه الحافلات الصديقة للبيئة في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وتخفيض انبعاثات الكربون في الإمارات بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.

شحن ذكي

من جانبه، قال هاني توفيق رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، إن الشراكة مع «هيتاشي إنرجي» و«ينلونج إنرجي» تهدف إلي دعم مبادرات التنقل الكهربائي في أبوظبي وتحويل العاصمة إلى مدينة أكثر صداقة للبيئة وحياداً للكربون، موضحاً أنه مع هذا التعاون، ستوسع «الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية» نطاق دورها في الشرق الأوسط وأفريقيا كموزع إقليمي لحلول «ينلونج» للتنقل الإلكتروني، مُضافا إليها حلول الشحن الذكي من «هيتاشي إنرجي».

وأضاف توفيق أنه من المقرر أن تقدم «هيتاشي إنرجي» حلها للشحن الذكي لمركبات النقل العام والمركبات التجارية، لشركتنا وهو حل جرى تطويره خصيصاً لمركبات النقل العام والمركبات التجارية، إذ إنه حل مُقسّم إلى أجزاء وقابل للتوسع، وسيتضمن منصة رقمية لدعم كفاءة الطاقة وإدارة الأسطول.

الاقتصاد الدائري

وقال د. مصطفى الجزيري، المدير الإداري لدى «هيتاشي إنرجي» في الإمارات، الخليج العربي، الشرق الأدنى وباكستان، إن الشركة تعمل مع «الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية» و«ينلونج إنرجي» لإنشاء مركز للتقنية في المنطقة لعرض حلول التنقل الكهربائي، بُغية التعجيل بتطور مسيرة الاستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الجزيري أنه مع هذه الشراكة تصبح «هيتاشي» جزءاً من هذه المبادرة، في ظل التزامنا بدعم التنقل المستدام، مع إيماننا القوي بمستقبل الكهرباء كعمود فقري لمنظومة الطاقة بأكملها، للتعجيل بنمو اقتصادي مستدام وتحسين الاقتصاد الدائري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز