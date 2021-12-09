21 مليار درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مساره الصاعد في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسماله السوقي نحو 714 مليون درهم لترتفع المكاسب إلى 21 ملياراً في 5 جلسات جراء حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، مع استمرار الإعلان عن إدراجات ضخمة شملت «ديوا» و«سالك» وأخيراً «تيكوم».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.12%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ليصل إلى 3196.92 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاتصالات والخدمات، واختبر سوق أبوظبي حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، لكنه أغلق دونه مع تراجعه بنسبة 0.3% إلى مستوى 8953.95 نقطة بضغط أسهم الاتصالات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.8 مليار درهم، منها 2.14 مليار في أبوظبي و679.4 مليوناً في دبي. وجرى تداول 776.5 مليون سهم، موزعة بواقع 450.8 مليوناً في أبوظبي و325.75 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 18.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.52% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.23%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.93%. وصعد قطاع النقل 0.21%، مدعوماً بارتفاع «أرامكس» 0.48% واستقرار «العربية للطيران»، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.12%. وزاد قطاع الاتصالات 5% بعد صعود «دو» 5.1%.

ونزل قطاع العقار 1.21% مع هبوط «داماك» 0.7% و«إعمار العقارية» 1.22% و«إعمار للتطوير» 1.74% و«الاتحاد العقارية» 1.98%، فيما صعد «ديار» 1.6%، ونزل قطاع الاستثمار 0.4% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 1.81% و«شعاع» 1.2%، فيما زاد «دبي للاستثمار» 0.51%.

وتصدر سهم «سوق دبي» النشاط مستقطباً 220.15 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 137.26 مليون درهم، ثم «دو» 58.3 مليوناً. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 46.86 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاستثمار مع هبوطه 0.23% على أثر تراجع «ألفا ظبي» 0.7% و«إشراق» 1.82% و«الواحة كابيتال» 1.18%، فيما استقر «ملتيبلاي» و«العالمية القابضة». ونزل قطاع الاتصالات 3.23% بعد هبوط «اتصالات» 3.3%، و«الياه سات» 0.36%.

وتراجع قطاع الطاقة مع هبوط «دانة غاز» 1.82%، أمام ارتفاع «أدنوك للحفر» 0.29% و«أدنوك للتوزيع» 0.48% و«طاقة» 0.7%. وارتفع قطاع البنوك 1.14% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.47% و«أبوظبي الإسلامي» 0.15%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.23%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 368.48 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 333 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 315.94 مليوناً. وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «أكسا للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%.

استثمار مؤسسي

ومالت المؤسسات نحو البيع بدبي بصافي استثمار 29.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 29.47 مليون درهم.

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