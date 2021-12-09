«مبادلة» تستحوذ على حصة %1.9 في «سيبور» الروسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، التي تدير محفظة عالمية من الأصول بقيمة 243 مليار دولار، أمس، إبرام صفقة تعد الأكبر لها في مجال الاستثمار في روسيا.

وذلك بالاستحواذ على حصة قدرها 1.9% في شركة «سيبور».

وتعد «سيبور» التي تأسست عام 1995، رائدة في قطاع صناعة البتروكيماويات الروسية، وتدير الشركة نموذج أعمال متوازناً ومتكاملاً، وتقدم خدماتها لأكثر من 1800 عميل في 100 دولة حول العالم. وتتبنى الشركة حالياً استراتيجية وإطار عمل تحوّلياً يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومن المتوقع أن يمكّن هذا الشركةَ من التطور لتصبح واحدة من أبرز المساهمين في تحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

وتم الاتفاق على شروط صفقة الاستحواذ قبل اندماج «سيبور» مؤخراً مع شركة «تايف»، والذي كان ضرورياً لتعزيز مكانة الشركة في أسواق البولي أوليفين والمطاط، ونمو مشاريعها الرأسمالية، وتمكينها من استكشاف مزيد من فرص التعاون مع جهات أخرى.

وقال فارس المزروعي، رئيس برنامج مبادلة للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: تتمتع مبادلة وسيبور بشراكة راسخة منذ عام 2015، ويسعدنا أن نصبح مساهمين في هذه الشركة. ويعد سجل سيبور الحافل في مجال إنجاز المشاريع الكبرى وواسعة النطاق، إضافة لخلق القيمة لمستثمريها، هو شهادة على تميّز إدارة الشركة.

وتأتي هذه الصفقة بين مبادلة و«سيبور» امتداداً لعلاقة شراكة وتعاون طويلة الأمد بين الطرفين، ففي عام 2015 استثمرت مبادلة في محطة سيبور لإعادة الشحن في أوست لوغا.

وتعد مبادلة مستثمراً طويل الأمد في الاقتصاد الروسي، ولديها مكتب في موسكو يديره فريق عمل يضم أكثر من 22 شخصاً. واستثمرت مبادلة منذ دخولها السوق الروسية عام 2010، أكثر من 3 مليارات دولار، وأسست محفظة أعمال تضم قرابة 50 استثماراً في روسيا.

استثمار في «ميداليا»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، الاستثمار في شركة «ميداليا» المتخصصة في مجال برامج إدارة تجربة العملاء والموظفين، إلى جانب شركة «ثوما برافو»، المتخصصة في مجال الاستثمار في البرمجيات.

ويأتي هذا الاستحواذ المشترك على حصة أقلية، في ضوء استحواذ «ثوما برافو» مؤخراً على شركة «ميداليا» للبرمجيات التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها. وكانت «ثوما برافو» قد أعلنت عن إتمام استحواذها على «ميداليا» في 29 أكتوبر الماضي بصفقة نقدية بلغت قيمتها 6.4 مليارات دولار. وتأسست شركة «ميداليا» عام 2001، وتقوم بتوفير برامج إدارة تجربة العملاء في مختلف القطاعات.

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