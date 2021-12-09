طلب قوي على الروبية الهندية ببورصة دبي للذهب في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع نشاطاً قوياً خلال شهر نوفمبر، تصدره أداء منتجات الروبية الهندية، والعقود الآجلة للأسهم المفردة الهندية، فضلاً عن نمو ملحوظ في أحجام تداول منتجات الذهب. وواصلت البورصة تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح مرتفع بلغ 129.054 عقداً في نوفمبر.

وشهد شهر نوفمبر إقبالاً كبيراً على تداول العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي، والتي سجلت ثاني أعلى حجم تداول في تاريخها منذ إطلاقها في البورصة في عام 2020. وسجلت هذه العقود نمواً سنوياً في متوسط حجم التداول اليومي حتى تاريخه من هذا العام بنسبة 334%.

كما سجل عقد خيارات الروبية الهندية في البورصة نمواً في حجم تداوله منذ بداية العام بنسبة 527% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت العقود الآجلة للأسهم المفردة الهندية نمواً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 441% على أساس سنوي، ما يعكس بوضوح شهية المستثمرين تجاه الأسهم الهندية الممتازة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة : شهدنا في نوفمبر طلباً متزايداً على الأصول المدعومة بالروبية الهندية ومجموعة متنوعة من أدوات التحوط، مع توجه المشاركين في السوق إلى التحوط أو إدارة دخولهم للسوق الهندي. وجاء نشاط التداول الشهر الفائت مدفوعاً بعوامل عدة، مثل الاكتتابات العامة القوية في الهند، وتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تقلب أسعار النفط.

ومع تطلعنا إلى الخمسين عاماً المقبلة للإمارات، فإن البورصة ستواصل توسيع خدماتها وتعزيز بنيتها التحتية لدعم نمو السوق، وستستمر بلعب دور ريادي في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري دولي. ونتوقع أن تتمكن مجموعة أكبر من المشاركين بالسوق من الوصول في المستقبل إلى المزايا الرائعة التي توفرها عقودنا ومنتجاتنا.

معادن ثمينة

استمر الإقبال على منتجات المعادن الثمينة في البورصة قوياً خلال نوفمبر، حيث سجل عقد الذهب الآجل في بورصة دبي للذهب والسلع نمواً سنوياً بنسبة 65% في متوسط حجم التداول اليومي.

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