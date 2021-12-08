إماراتيتان ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 امرأة في العالم 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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حلت سيدتان إماراتيتان على قائمة «أقوى 100 امرأة في العالم 2021»، والتي أصدرتها أمس مجلة «فوربس» الأمريكية، وهما هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ود. رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عضو مجلس إدارة غرف دبي.

وجاءت هناء الرستماني بالمركز 57، وذكرت «فوربس» في تقرير مرفق بالقائمة أن هناء الرستماني تولت منصبها الحالي في يناير 2021، مشيرة أن لديها خبرة تمتد على مدى 22 عاماً في مجال الخدمات المالية، وهي تشغل أيضاً منصب رئيس بنك أبوظبي الأول الخاص (سويس) إس إيه، فضلاً عن كونها عضواً في «ماستركارد ادفايزورز»، ذراع الخدمات المهنية لدى شركة «ماستركارد».

وحلت د. رجاء القرق في المركز الــ 92 على القائمة. وأشارت «فوربس» أن القرق تشغل منصب المدير الإداري ونائب الرئيس لدى واحدة من أكبر مجموعات الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وهي «مجموعة عيسى صالح القرق» التي تتكون من 27 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، ما بين تجارة التجزئة والإنشاءات ومسابك المعادن.

وأضاف التقرير أن القرق هي أول سيدة إماراتية تُعيّن في مجلس إدارة بنك «اتش إس بي سي الشرق الأوسط». والرستماني والقرق هما السيدتان العربيتان والشرق أوسطيتان الوحيدتان ضمن القائمة.

ويُعد إصدار هذا العام هو الإصدار الـ 18 للقائمة التي تُصدرها «فوربس» سنوياً لاختيار السيدات اللائي يشغلن أعلى المناصب أو يحظين بأقوى المراكز على مستوى العالم.

ولم تتصدر أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية السابقة التي تركت منصبها أمس فقط، القائمة هذا العام، وذلك للمرة الثالثة فقط في تاريخ القائمة، حيث ذهبت صدارة القائمة هذا العام لسيدة الأعمال الخيرية والكاتبة الأمريكية، مكنزي سكوت، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الأشهر، جيف بيزوس، مؤسس «أمازون» للتسوق الإلكتروني.

وحلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بالمركز الثاني على القائمة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، فضلاً عن كونها أول امرأة سمراء البشرة ومن أصل جنوب آسيوي تتولاه أيضاً. وذهب المركز الثالث إلى الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

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