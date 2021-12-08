تقنية من «أڤيڤا» تحوّل مقاطع الفيديو والصور إلى معلومات للاستفادة منها بالقطاعات الصناعية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة أڤيڤا للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، أداة تحليلية لتصنيف الصور، تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامها لتمكين العملاء من استخدام مقاطع الفيديو والصور من الكاميرات ذات الأغراض العامة، وتحويلها إلى معلومات سهلة الاستخدام، وتنبيهات فورية، والاستفادة منها بالقطاعات الصناعية.

وقال جيم تشابيل، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم لدى أڤيڤا: تمثل هذه التقنية المبتكرة تطوراً هائلاً، سيسهم في تغيير العمليات التشغيلية بالمصانع، بفضل قوة الذكاء الاصطناعي، إذ تمكننا الأداة الجديدة، من تحسين العمليات، وتقليل الوقت والتكلفة، والهدر المرتبط بها. كما يمكن استعمال الكاميرات في مناطق لا تناسب البشر، لأسباب تتعلق بالأمن أو السلامة، وبالتالي، يصبح بوسع العاملين، التركيز على المهام الأكثر قيمة، بدلاً من مراقبة البث الحي للكاميرات باستمرار.

وصممت أداة Vision AI Assistant للبيئات الصناعية ذات الوتيرة السريعة، حيث تستخدم تقنيات التعلم العميق لتدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، على مدار الساعة، بهدف تحسين الوعي في مواقف محددة، وبالتالي، مساعدة المشغلين للتركيز على مهامهم الحالية، دون الحاجة لمتابعة البث الحي للكاميرات بشكل مستمر. وهي تتيح للمؤسسات، إمكانية تحسين العمليات التشغيلية والجودة، وقدرات الصيانة في مختلف المشاريع والمؤسسات الصناعية، عبر استخدام الكاميرات، لتحديد العيوب المرئية، وتقييم الجودة، ومتابعة الإنتاج بشكل وثيق، لتعزيز الكفاءة والاستدامة ضمن العملية.

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