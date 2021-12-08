«كاثي باسيفيك كارجو» تُطلق منصة لحجز خدمات الشحن في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كاثي باسيفيك كارجو إطلاق منصة «انقر واشحن» الرقمية الجديدة للحجوزات على أن تبدأ تغطية شبكتها الواسعة بشكل تدريجي اعتباراً من الشهر الجاري. وتوفر المنصة مستويات معززة من الشفافية والسرعة على مدار الساعة، كما تتيح لعملاء الشركة في الشرق الأوسط، لا سيما في الإمارات والبحرين، الاطلاع على الأسعار والسعة المتوفرة، ومن ثم حجز خدمات الشحن باستخدام ميزة التأكيد الفوري من خلال تطبيق ثلاث خطوات على واجهة الحجز سهلة الاستخدام.

وقال راجيش مينون، الرئيس الإقليمي لخدمات الشحن في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: بناءً على تطلعات عملائنا، نُطلق منصة انقر واشحن تدريجياً في جميع مفاصل شبكتنا، بما في ذلك الشرق الأوسط. ونهدف إلى توفير جداول الرحلات والمساحات المتوفرة والاعتمادات والأسعار المُحدّثة عبر الموقع الإلكتروني cathaypacificcargo.com و ezycargo.com، ليطلع عليها جميع عملاء كاثي باسيفيك كارجو خلال العام المقبل.

وفي حين تتوفر منصة انقر واشحن للعملاء المسجلين في المقام الأول، تسمح الركائز الرقمية الأساسية للمستخدمين بالوصول إلى جداول أسعار كاثي باسيفيك كارجو عن طريق منصات خارجية لتُمهد الطريق نحو الانتقال لأدوات التسعير الديناميكية في المستقبل.

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