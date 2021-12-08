كوستاريكا تؤكد سعيها لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس كوستاريكا سعي بلاده إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع إمارة الشارقة، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والسياحة والأمن الغذائي والاستدامة والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات عموماً.

جاء ذلك خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس كوستاريكا، ترافقه حرمه كلاوديا دوبلس كامارغو، ووفد رفع المستوى من مختلف القطاعات الاقتصادية الكوستاريكية، حيث كان في استقبالهم عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة.

حضر الاستقبال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخ ماجد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة.

وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر(استثمر في الشارقة)، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، وفاطمة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وأعرب عبدالله العويس عن تمنياته بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنها تأتي ثمرة للزيارات المتبادلة بين الجانبين بالتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة كوستاريكا لدى الدولة.

حيث شهدت الغرفة في 2017 زيارة للرئيس الأسبق لكوستاريكا لويس غييرمو سوليس على رأس وفد رفيع المستوى، تلاها في 2018 تنظيم بعثة اقتصادية أكاديمية من الشارقة لكوستاريكا، إلى جانب استقبال الغرفة عدداً من الوفود التجارية، كان آخرها نائبة وزير الشؤون الخارجية بكوستاريكا في مايو الماضي، ما يعكس الحرص المشترك وتوافق الرؤى لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتمهيد الطريق لاكتشاف مزيد من الفرص، التي تعزز من الشراكة القائمة بين البلدين.

وأشار العويس إلى أن هذه الزيارة الرئاسية تعكس السمعة الرائدة لإمارة الشارقة ومكانتها الاقتصادية المتميزة على المستوى العالمي، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تعزز اسم الإمارة كمركز إقليمي على خريطة التجارة العالمية.

حيث تمثل إمارة الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية في الإمارات لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية بحكم تفرد موقعها الجغرافي محلياً وخليجياً وتعدد مقومات ومزايا الجذب الاستثماري في فرص اقتصادية وخدمية واجتماعية مجدية، ولما تتمتع به الإمارة أيضاً من خصوصية لصروحها الحضارية المتطورة في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والبيئة، وغيرها من القطاعات.

وهنأ كارلوس ألفارادو كيسادا قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة يوم الاتحاد الخمسين، مؤكداً حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات مع الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص، ومبدياً إعجابه بالمستوى الحضاري الراقي، الذي وصلت إليه الإمارات ودورها الاقتصادي البارز بالمنطقة والعالم.

وأشاد بالرؤية الاقتصادية الناجحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الكوستاريكي إلى الغرفة هدفت إلى تعريف مجتمع الأعمال في هذه الإمارة الحيوية بمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية المتوفرة في كوستاريكا.

وشدد على رغبة بلاده في بناء علاقات شراكة استراتيجية طويلة المدى مع الشارقة، داعياً المستثمرين والشركات وقطاع الأعمال في الإمارة لزيارة كوستاريكا، والاستفادة من التسهيلات المتميزة التي تقدمها بلاده للمستثمرين ورجال الأعمال، لتشجيعهم على إقامة مشاريعهم فيها، خاصة أن بلاده تعتبر مختبراً مثالياً للطاقة النظيفة والابتكار من أجل الاقتصاد الأخضر.

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