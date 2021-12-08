25 كيلو ذهباً جوائز مجموعة دبي للمجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن إطلاق أكبر حملة سحوبات خلال النسخة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق. في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2021 حتى 29 يناير 2022، سيحظى 100 متسوق بفرصة ربح 25 كيلوغراماً من الذهب.

بمشاركة أكثر من 180 متجر مجوهرات في دبي، يمكن للمتسوقين المشاركة في أكبر حملة سحوبات لهذا الموسم من خلال زيارة أي من المتاجر المشاركة وشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم وأكثر، بالإضافة إلى متاجر المجوهرات المشاركة، يمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في السحوبات عند شراء المجوهرات من متاجر الذهب في السوق الحرة بجميع مباني مطار دبي الدولي.

تهدف الحملة الترويجية التي أطلقتها مجموعة دبي للمجوهرات إلى تعزيز قطاع تجارة المجوهرات وزيادة مبيعات المجوهرات في دبي.

تفاصيل الحملة

عند شراء مجوهرات ذهبية بقيمة 500 درهم، سيحصل العملاء على قسيمة سحب واحدة، وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم، تمنح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بـ:

• 22 كيلو من الذهب، لـ4 فائزين (250 غراماً من الذهب لكل منهم) كل يومين من 15 ديسمبر 2021 إلى 29 يناير 2022

• في اليوم الأخير، سيحصل 12 رابحاً، يتم اختيارهم من بين المتسوقين والرابحين، على 3 كيلوغرامات من الذهب كجائزة كبرى لليوم الأخير في مهرجان دبي للتسوق.

وفي هذا السياق، صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن حملة مهرجان دبي للتسوق 2021- 22. هذه الحملة هي شهادة على التزامنا لإسعاد عملائنا المقيمين والزائرين على حدٍ سواء من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز كبرى، بينما نواصل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات.

لقد شهدنا زيادة في الطلب على المجوهرات الذهبية في الشهرين الماضيين ونتوقع أن يزيد الطلب أكثر بعد إطلاق حملة السحوبات الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث يرغب المتسوقون في زيادة فرصهم في الفوز بالتسوق خلال فترة المهرجان. مثل كل عام، ستكون حملتنا الترويجية إحدى أبرز الفعاليات في مهرجان التسوق».

من جانبها قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة:

«تستمر سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق في جذب اهتمام العملاء المخلصين والمتسوقين الجدد. يسعدنا هذا العام أن نقدم 25 كجم من الذهب على مدار سبعة أسابيع لـ100 رابح. تهدف حملتنا الترويجية الجديدة إلى تعزيز مبيعات شركائنا، وبالتالي الارتقاء بصناعة المجوهرات بأكملها».

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