فيديكس إكسبريس تكرم أعمال الشباب المبتكرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، عن الفائز بجائزة فيديكس للتمكين العالمي في التحدي السنوي لرواد الأعمال الشباب ضمن برنامج إنجاز العرب، المنظمة غير الربحية المكرسة لتعليم الشباب وتدريبهم في العالم العربي، والعضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية منذ 2007.

انطلقت نسخة هذا العام من برنامج إنجاز العرب في 1 نوفمبر واستمرت حتى 6 ديسمبر مظهرة حرص الطلاب على تعزيز الإبداع والابتكار.

واستضاف أعضاء فريق فيديكس خلال التحدي جلسة فيديكس للتمكين العالمي لمناقشة أهمية إمكانية وصول الشركات إلى الأسواق العالمية، وحظي الطلاب المشاركون بالفرصة للمنافسة على جائزة فيديكس للتمكين العالمي التي تكرم الشركات التي يديرها الطلاب والتي تجسد مفاهيم التواصل العالمي بالشكل الأمثل.

وفازت بجائزة فيديكس للتمكين العالمي شركة CorteX Wellness، التي تقودها مجموعة من طلاب المدارس الثانوية من الإمارات العربية المتحدة.

حيث قدموا مشروعهم الذي هو عبارة عن تطوير مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية الإيجابية للطلاب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتسعى الشركة إلى الترويج لعالم أكثر سعادة وصحة، حيث يتلقى جميع الأطفال دعمًا كافيًا للصحة العقلية ضمن إطار البيئة المدرسية، مما يمكنهم من النمو والنجاح على المستوى الشخصي والأكاديمي.

وتعليقًا على المشاركة، قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا:

«تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنًا لرواد الأعمال الشباب الذين يتميزون بحيوية كبيرة إلى جانب حبهم للاطلاع والمعرفة. ونحن في فيديكس نبحث بشكل مستمر عن فرص لتحفيز الشباب وإلهامهم وتزويدهم بمهارات تمكنهم من التميز في بيئة العمل السريعة التغير وتخطي حدود المألوف في مجالات الإبداع والابتكار».

وأضاف ميوز: «نهنئ جميع الطلاب ورواد الأعمال الشباب الذين شاركوا من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونخص بالتهنئة شركة CorteX Wellness التي فازت بجائزة فيديكس للتمكين العالمي هذا العام».

وتابع ميوز: «أود أن أشكر إنجاز العرب وجونيور أتشيفمنت العالمية على دورهما المتميز بالمساهمة في تحضير الطلاب وتمكين جهوزيتهم لبيئة العمل السريعة التغير».

وعملت فيديكس مع مؤسسة جونيور أتشيفمنت على نطاق عالمي لأكثر من 40 عامًا لضمان تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات المناسبة وتوفير الإرشاد لبناء مستقبل ناجح لأنفسهم.

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