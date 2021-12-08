«ريموت باس» الناشئة تحصل على تمويل أوليّ من مستثمرين خليجيين ودوليين

المصدر: دبي- البيان

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استطاعت شركة «ريموت باس» الناشئة بالإمارات، وهي عبارة عن منصة تقنية تعمل على مساعدة الشركات في توظيف عمال وخبراء من جميع أنحاء العالم، أن تقنع نخبة من المستثمرين الخليجيين والدوليين، وذلك بقيادة شركة «بيكو كابيتال للاستثمار»، و«مضة كابيتال»، وشركة «خوارزمي فينتشرز» ومؤسسة «فلات 6 لابز»، وشركة «ويلت ويل»، إلى جانب مجموعة من المستثمرين السعوديين.

جاء هذا الاستثمار بعد أن حققت منصة «ريموت باس» نتائج أولية مقنعة جداً خلال السنة الماضية، حيث تطمح الشركة اليوم لتعزيز جهودها وتبسيط تعاقد الشركات مع عمال خبراء من مختلف دول العالم وتسهيل العمل عن بعد. ويساعد هذا التمويل، بشكل أساسي على توسيع نطاق عمل الشركة على المستوى الجغرافي وإرساء البنية التكنولوجية والتجارية.

تمنح شركة «ريموت باس» المقاولات إمكانية توظيف خبراء من أكثر من 120 دولة عبر العالم سواء مقاولين مستقلين أو كموظفين.

وذلك وفقاً لقوانين العمل المحلية، وتوفر الشركة تجربة فريدة تتجلى في تسهيل التعامل مع مختلف الإجراءات بداية من الامتثال أمام قوانين الشغل المحلية ومروراً بإعداد كشوف المرتبات وكل المهام التي تمارسها بشكل يومي مصالح الموارد البشرية في تسيير العمال والحرص على تطبيق القانون العام لحماية البيانات.

وعلى الرغم من أن الشركة الناشئة تقدم منصة متكاملة، إلا أنها شاءت منح الشركات الكبرى خدمة دمج الأدوات والمنصات التكنولوجية، التي تعتمدها في تدبير الموارد البشرية والمحاسبة رغبة في تحسين مردوديتها.

وأضاف أحد مؤسسي الشركة كمال الركاد: «لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 أن هناك زيادة في الإنتاجية عند الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد. وأصبحنا اليوم نرى ازدياداً مهولاً في فرص العمل عن بُعد نظراً لأن الشركات أصبحت تبحث عن الكفاءات في كل بقاع العالم.

وأرى أن من سيقاوم هذا التغيير، غالباً ما سيفقد بكل بساطة التنافسية على مستوى الموارد البشرية. ومنحتنا جولة التمويل هذه المزيد من الثقة في الحل والمنصة، التي استطعنا بناءها، فنحن متحمسون جداً لما سيحمله المستقبل، ونود أن نشكر مستثمرينا على ثقتهم من أول يوم برؤية ومهمة شركة «ريموت باس».

تسعى شركة «ريموت باس» لتزويد الشركات بكافة الأدوات اللازمة لتوظيف أصحاب المواهب من أي مكان في العالم والحصول على أفضل المزايا والخدمات المالية والبشرية حيثما كانوا. وتقدم شركة «ريموت باس» خدماتها حالياً لأكثر من 80 شركة عالمية ومحلية بالخليج العربي كـ: شركة «سويڤل» وشركة «يونيفونك» وشركة «ناس ديلي» وشركة «ايوا»، حيث تساعدهم في توظيف وإدارة فرق عملهم في أكثر من 120 دولة.

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