أدنوك و«جنرال إلكتريك» تتعاونان لوضع خارطة طريق للحد من انبعاثات عمليات توليد الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز»، إطلاق مبادرة للتعاون المشترك، لوضع خارطة طريق للحد من الانبعاثات الكربونية من التوربينات الغازية المستخدمة ضمن مشاريع أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات وعملياتها الصناعية، بما يشمل مجمع الرويس الصناعي في أبوظبي.

ويعزز ذلك مكانة أدنوك، كأحد أكبر منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. ويأتي في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، التي تم توقيعها مؤخراً بين أدنوك وشركة مياه وكهرباء الإمارات، بما يعزز جهود أدنوك في خفض انبعاثات الكربون، وتمكين النمو المستدام في المستقبل.

وقال أحمد عبد الله نائب رئيس أول، إدارة أصول التكرير والبتروكيماويات في أدنوك: يؤكد التعاون مع «جنرال إلكتريك»، التزام أدنوك بدعم هدف الإمارات، المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وسعيها الدؤوب لخفض الانبعاثات من عملياتها. وتتماشى هذه الشراكة، مع سعي أدنوك المستمر لمواكبة التحول في قطاع الطاقة.

وتؤكد التزامها بتحقيق الريادة البيئية، في الوقت الذي تعمل فيه على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. كما تدعم هذه الشراكة مع «جنرال إلكتريك»، جهود أدنوك لتطوير حلول مستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، وطموحاتها في تحويل الهيدروجين إلى وقود مستقبلي، وتعزيز مكانتها الرائدة بمجال استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه.

وستركّز المبادرة على مجالات استخدام الهيدروجين، وأنواع الوقود الحاملة له، في توليد الطاقة منخفضة الكربون، وتقييم جدوى استخدام الأمونيا، كوقود لتشغيل التوربينات الغازية من «جنرال إلكتريك» في أدنوك، ودمج حلول التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في منشآت توليد الطاقة في أدنوك، وبرامج البحث والتطوير المشتركة، لتطوير حلول مبتكرة للحد من انبعاثات الكربون، في عمليات توليد الطاقة القائمة على الغاز.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: توفر حلول الهيدروجين والوقود القائم على الهيدروجين والأمونيا، وحلول احتجاز الكربون، مسارات فعالة للحدّ من معظم انبعاثات الكربون عند توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز.

وذلك من دون التأثير على فعالية إمدادات الكهرباء، وهو مقياس مهم للنمو الصناعي. وبذلك، يشرفنا التعاون مع أدنوك، للبحث عن حلول للحد من الانبعاثات من توربينات «جنرال إلكتريك» الغازية، ونقدّر ثقتها بنا.

وكان الجانبان بادرا مؤخراً إلى تعزيز كفاءة وأداء وحدة المرافق العامة لإنتاج الكهرباء، التابعة لأدنوك للتكرير في الرويس.

وذلك من خلال تحديث التوربينات الغازية من «جنرال إلكتريك»، لزيادة إنتاج الطاقة باستخدام كمية الوقود نفسها. وعبر هذه المبادرة المبتكرة، تسهم «جنرال إلكتريك»، في نقل خبرتها الصناعية بمجال الهيدروجين إلى أدنوك.

وهناك أكثر من 100 توربين غازي من تصنيع «جنرال إلكتريك»، تعمل بأنواع الوقود التي تحتوي على الهيدروجين، قد تم تركيبها في عدة مناطق على مستوى العالم، مسجلة عدد ساعات تشغيل تراكمية، بلغت أكثر من 8 ملايين ساعة.

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