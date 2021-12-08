«أوبونشيا» تجمع 42 مليون دولار من الاستثمار الجريء في جولة تمويل

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت أبونشيا (Opontia) اليوم، الشركة الناشئة التي تستحوذ على علامات تجارية صاعدة في مجال التجارة الإلكترونية وتعمل على تطويرها منذ إطلاقها في مارس 2021، عن جمعها 42 مليون دولار. وكانت جولة التمويل (Series A) عبارة عن مزيج من الاستثمار الجريء وأدوات الدين مع شركة STV التي تعتبر أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعتبر المستثمر الرئيسي في هذه الجولة.

وكدليل إضافي على حالة الاستثمار في أوبونشيا (Opontia) وتوسعها القوي منذ إطلاقها، فقد شارك المستثمرون الحاليون في الجولة الأولى، بمن فيهم «رائد فنتشرز» و«غلوبال فاوندرز كابيتال»، بالإضافة إلى مستثمرين جدد، بما في ذلك «أبار 90» Upper 90، الصندوق الاستثماري في نيويورك، و«فنتشر سوق» VentureSouq، وهو صندوق من فئة رأس المال الجريء في دبي.

وسينضم كل من أحمد الشمري، الشريك العام لشركة STV، وسعيد ناشف، الشريك المؤسس لشركة «رائد فنتشرز» Read Ventures إلى مجلس إدارة «أوبونشيا» (Opontia).

وتستند عمليات ترسيخ إمكانات النمو القوية لشركة أوبونشيا على آلية جمع الديون التي تشكل أكثر من 50% من الجولة الاستثمارية الجديدة البالغة 42 مليون دولار أمريكي. وتم أيضاً تمويل أدوات الدين من قبل «بارتنرز فور غروث» (PFG) صندوق الديون الجريء الملياري العالمي في سان فرانسيسكو.

ويأتي الاستثمار في هذه الجولة بعد تسعة أشهر من النمو المستدام والسريع منذ إطلاق أوبونشيا (Opontia)، حيث تمكنت خلال هذه الفترة من توسعة قاعدتها في دبي لإطلاق مكاتب في ثلاثة من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتحديداً المملكة العربية السعودية وبولندا وتركيا. وستقوم الشركة في الأشهر المقبلة بتأسيس مكاتب لها في أسواق تتمتع بإمكانات نمو عالية، بما في ذلك مصر ونيجيريا وباكستان.

وقال فيليب جونستون الرئيس التنفيذي لشركة أوبونشيا: «إن إتمام جولتنا بنجاح يدعم حالتنا الاستثمارية القوية، ويركز على توسيع وجودنا في أسواق النمو الرئيسية لقطاع التجارة الإلكترونية.

وبفضل اختيارنا لعدد من المستثمرين المرموقين الذين يتطلعون إلى تعزيز حصة ملكيتهم في الشركة، ودخول مستثمرين جدد إلى أوبونشيا في هذه الجولة الجديدة، فإننا نعرب عن امتناننا لشركائنا الذين يظهرون ثقتهم في نموذج أعمالنا.

ومن جهة، نؤكد على التزامنا إزاء مواصلة دعم رواد التجارة الإلكترونية ومساعدتهم على تحقيق إمكانات علاماتهم التجارية. ومن خلال الدعم الذي نقدمه في أوبونشيا، يمكن لرواد الأعمال تحقيق التطور الذي ينشدونه، لأننا نتولى قيادة العمليات اليومية، كما نعمل على تمكينهم من الاستمرار في بناء علاماتهم التجارية».

وأضاف مانفريد ماير، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوبونشيا: «يشهد سوق التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في مختلف أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لقد وصلت وتيرة الابتكار وريادة الأعمال والنمو إلى آفاق جديدة، علماً أنها لا تزال أقل نضجاً مما هي عليه في بعض الأسواق الغربية.

حيث يسعى رواد الأعمال باستمرار إلى الحصول على الدعم من أجل توسعة نطاق العلامات التجارية، وهذا هو الدور المحوري الذي تقوم به أوبونشيا. ومن خلال هذا الاستثمار، ستواصل الشركة مهمتها المتمثلة في تمكين رواد الأعمال والعلامات التجارية، ومساعدة هؤلاء العملاء على تحقيق النمو، وتعزيز حصصهم في السوق، مع تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ما سينعكس إيجاباً علينا من حيث الاستمرار في النمو ودعم المزيد من العلامات التجارية».

وقال أحمد الشمري، الشريك العام في STV مع وجود فيليب ومانفريد على رأس هذه الشركة، وانضمام فريق رائع إليهما من خبراء التجارة الإلكترونية، نعتقد أن أوبونشيا تتمتع بوضع فريد لتكون رائدة في سوق التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً متواصلاً. ولا تزال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير منتشرة على نطاق واسع بين مختلف الشرائح مقارنة بالأسواق الأخرى.

لكننا شهدنا نمواً كبيراً، لاسيما عندما يتعلق الأمر بعلامات تجارية جديدة تتعامل مباشرة مع العملاء (D2C)، وهو نهج يتناسب بشكل فريد مع الأذواق المحلية. ومن خلال نموذج أعمالها ورؤيتها المبتكرة، يمكن القول إن أبونشيا موجودة في السوق المناسب وفي الوقت المناسب.

وأضاف سعيد ناشف، الشريك المؤسس لشركة «رائد فنتشرز Raed Ventures»: «لقد راهنا مبكراً على أبونشيا في أول جولة مؤسسية لها.

حيث وجدنا أنها تتمتع بالقوة وخبرة الفريق المؤسس وحجم الفرصة في فئة السلع الاستهلاكية. وقام فيليب ومانفريد وفريقهم بعمل رائع في تأسيس الشركة إلى أن أصبحت لاعباً رئيسياً في مجالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا متابعة استثمارنا الأولي معهم وهم يعملون على تطوير الشركة للوصول بها إلى المستوى التالي».

وكان قد تم إطلاق أوبونشيا (Opontia) في مارس 2021 من قبل فيليب جونسون ومانفريد ماير، وتركز على تمكين رواد التجارة الإلكترونية ومساعدتهم على تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاماتهم التجارية، سواء من حيث التخارج أم الاستفادة من النمو المستقبلي. وعلاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى رعاية وبناء نظام التجارة الإلكترونية لريادة الأعمال في المنطقة.

وتمكنت الشركة منذ إطلاقها من زيادة عدد موظفيها إلى أكثر من 50 شخصاً، كما استحوذت على أربع علامات تجارية، ووقعت اتفاقيات مع 15 علامة تجارية أخرى.

وستستخدم أوبونشيا (Opontia) الأموال التي جمعتها للاستحواذ على علامات تجارية إلكترونية استثنائية، والاستثمار في فريق من خبراء التجارة الإلكترونية ممن يمتازون بخبرات مرموقة في الشرق الأوسط وأفريقيا ليتحملوا مسؤولية إدارة العلامات التجارية وتنميتها بعد الاستحواذ. وسبق للشركة أن وظفت فريقاً من الدرجة الأولى يتمتع بخبرة مرموقة من «أمازون» و«نون» و«ماكينزي» و«أوبر إيتس» و«نمشي».

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