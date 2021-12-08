اتفاقية بين الإمارات وبولندا لتنمية الصادرات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات البولندية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات بين البلدين. وسيعمل الطرفان على حماية الشركات المحلية في البلدين من مخاطر عدم السداد من قبل المشترين ليس فقط في الأعمال التجارية بين البلدين.

ولكن في مئات الدول الأخرى التي تصدّر إليها هذه الشركات.

كما ستساهم وكالتا ائتمان الصادرات في حماية الشركات المحلية من المخاطر التجارية والسياسية التي قد ينتج عنها تعثر المشترين أو تخلفهم عن السداد مقابل المنتجات والخدمات.

كما سيتعاون الطرفان على دعم الشركات المحلية في البلدين والعاملة في قطاعات متنوعة تشمل الألمنيوم، السيراميك، الطاقة المتجددة، الميكانيك، وإدارة النفايات، من خلال حلول حماية الائتمان التجاري التي من شأنها أن تساعد على نمو هذه الشركات على الصعيد العالمي.

وستركز الشراكة أيضاً على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجارة المنتجات الحلال من خلال الاستفادة من الحلول التأمينية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: سيعزز تعاوننا مع وكالة ائتمان الصادرات البولندية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبولندا من خلال مبادرات استراتيجية من شأنها أن تدعم بشكل مشترك المصدرين والشركات في البلدين. كما أن هذا التحالف سيعمل على تعزيز تجارة الحلال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال يانوش ولاديزاك، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات البولندية: شهدت التجارة بين بولندا والإمارات نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

مما جعل الإمارات أكبر شريك تجاري لبولندا في الشرق الأوسط. ولطالما كانت الإمارات المركز الاقتصادي الإقليمي لشركاتنا في المنطقة، ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، فسنعمل معاً على تعزيز هذه العلاقات التجارية التي ستخلق فرصاً واعدة لنمو المصدرين والشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وبولندا في 1989، ونمت في العقد الماضي لتتطور إلى شراكة استراتيجية. وتعتبر الإمارات الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي من حيث الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبولندا 4.7 مليارات درهم في 2020. وارتفعت إعادة التصدير بنسبة 6.57 % إلى 248 مليون درهم من 232.7 مليوناً في 2019.

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