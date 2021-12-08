دبي فستيفال سيتي مول يقدم تجربة تساقط الثلج وشجرة العيد وسط أجواء احتفالية مذهلة

المصدر: دبي - البيان

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يقدم دبي فستيفال سيتي مول تجربةٍ متميزة في منطقة فستيفال باي بمناسبة موسم الأعياد، حيث تبرز أرض العجائب الشتوية كمحطةٍ مثاليةٍ للاستمتاع بالموسم السعيد وقضاء أوقات ترفيهية مميزة أثناء استكشاف المفاجآت المجانية لأكبر العروض الاحتفالية في مكان واحد.

وتستوحي التجربة نشاطاتها من موسم الأعياد، لتتيح للزوار فرصة تمضية لحظات سعيدة وتسجيل ذكريات لا تنسى، بما فيها ورش عمل ممتعة وفرص التقاط الصور المميزة للأطفال. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الأعياد في أرض العجائب الشتوية يومياً من 8 حتى 30 ديسمبر، من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً. وتضمّ أبرز عروض التجربة ورش صناعة الحلوى، وعرض إضاءة شجرة العيد يومياً.

والصندوق المخصص لإرسال الرسائل مباشرةً إلى رجل العيد، ومحطة للحرف والفنون خاصة بالأطفال، إضافةً إلى الركن المخصص لرجل العيد الذي لا تكتمل التجربة بدونه ويستقبل الزوّار يومياً من الساعة 5 حتى 9 مساءً.

وتقدم الوجهة الرائدة مساء اليوم أفضل العروض مع إضاءة شجرة العيد للمرة الأولى الساعة 6 مساءً، كما يحظى الضيوف بفرصة مشاهدة وصول سانتا كلوز وسط تساقط الثلج وغيرها الكثير من المفاجآت المبهرة.

وتعتبر تجربة موسم الأعياد في دبي فستيفال سيتي مول مقصداً مثالياً لجميع أفراد العائلة، مع إضاءة شجرة العيد وعرض تساقط الثلج يومياً عند الساعة 6 مساءً، يتبعها عرض «تخيَّل» المميز على وقع أغنية العيد الشهيرة «رجل العيد قادم إلى البلدة».

وبمناسبة اقتراب موعد الاحتفالات السنوية، قال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: «يجسد دبي فستيفال سيتي مول وجهة التجارب الاحتفالية، ويسعدنا إعادة إطلاق تجربة موسم الأعياد، فقد أصبحت هذه الفعالية جزءاً لا يتجزأ من موسم الأعياد في دبي.

وحرصنا على تصميم أرض العجائب الشتوية استجابةً لرغبة عملائنا الذين يفضلون المشاركة في احتفالات الأعياد طوال الشهر، لمنحهم المزيد من الأسباب لزيارة وجهتنا في ديسمبر. كما نلتزم بإطلاق تجارب استثنائية كل يوم واختتام فعاليات العام الحالي على نحو استثنائي من خلال تقديم أبرز العروض الاحتفالية في دبي».

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول للزوّار خدمة تغليف الهدايا وإرسالها للمنزل لوضعها حول شجرة العيد عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر، كما يتيح لهم الاستمتاع بأشهى أصناف الطعام، والمنتجات المحلية، والنشاطات وعروض الترفيه المباشرة ضمن فعالية رايب باي ذا باي، فضلاً عن عرض «تخيَّل» الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن تجربة موسم الأعياد المرتقبة تنطلق وسط تطبيق صارم لجميع اللوائح والإرشادات الحكومية الوقائية والخاصة بـ«كوفيد 19»، والتي تهدف إلى ضمان سلامة جميع الزوار والموظفين.

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