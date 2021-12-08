دليل لزوار القرية العالمية لاختيار هدايا العائلة والأصدقاء

المصدر: دبي- البيان

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أعدت القرية العالمية دليلاً لزوارها، ليساعدهم في مهمة اختيار الهدايا، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بوقتك، خلال موسم الأعياد مع من يحبون بدلاً من قضاء ساعات طويلة في البحث والانتقال من مكان إلى آخر، لانتقاء الهدايا للأشخاص المميزين، حيث يتميز موسم الأعياد بنشاطاته المليئة بالمتعة، بدءاً من التزيين لتعزيز الأجواء الاحتفالية، والتسوق لشراء الهدايا المميزة لأحبائنا.

واستضافة أفراد العائلة والأصدقاء لتمضية أوقات حافلة بالذكريات التي لا تنسى! وتكمن المهمة الأساسية، خلال هذه الفترة المليئة بمشاعر السعادة والمحبة، في العثور على هدايا مميزة وفريدة من نوعها، تناسب مختلف الأذواق وبأسعار معقولة.

وتعتبر القرية العالمية الوجهة الأفضل لتسوق الهدايا التي تحتفي بالثقافات المتنوعة، حيث تتميز بتجارب التسوق الممتعة مع مجموعة هائلة ومتنوعة من المنتجات المناسبة لجميع الاحتفالات والميزانيات في قلب عالم الروائع، لذا تنص بتصفح هذا الدليل:

هدايا منتقاة للأمهات

تقدّم الأم سعادة أولادها على سعادتها الشخصية دائماً، ما يعطيها حق الاستمتاع بالدلال كلما سنحت الفرصة لذلك، والآن هو الوقت الأنسب لاختيار هدية فريدة لست الحبايب، وفيما يلي بعض الاقتراحات لهدية مثالية في موسم الأعياد:

1- وشاحات من كردستان في جناح روسيا: تعتبر وشاحات الحرير الأنيقة وشالات الصوف الدافئة من أفضل الهدايا على الإطلاق، حيث يمنح الصوف الطبيعي المستخدم في نسج الشالات الدفء للأمهات عند الاستمتاع بالهواء العليل في فصل الشتاء خارجاً، أو حتى أثناء احتساء كوب من الشاي في المنزل، سيكون بإمكانها ارتداؤه في أي وقت من العام.

2- مجموعة تقديم القهوة اليدوية في جناح مصر: تعزز هذه الهدية المثالية تميّز الجلسات الدافئة والغنية بالذكريات، بفضل تصاميمها الفنية الرائعة، كما يمكن استخدامها خلال المناسبات العائلية لاحتساء القهوة أو الشاي أو حتى الشوكولاته الساخنة وغيرها من المشروبات المماثلة.

3- الأكسسوارات الفريدة في جناح أوروبا: تتوفر في الجناح الأوروبي مجموعة من الأوشحة المميزة، والمجوهرات ذات التصاميم الإسبانية المرصعة يدوياً بالأحجار الكريمة، التي تعتبر بمثابة هدايا مثالية للأمهات.

4- الأواني الخزفية الإيطالية في جناح أوروبا: تعتبر الأطباق الفريدة من أهم العناصر العملية، التي تعزز جمالية المطابخ وأناقة المائدة.

5- أدوات تقديم السلطة المبتكرة في جناح لبنان: تتميز هذه الأدوات بتصاميمها الفريدة، التي تضيف نوعاً من التميّز للموائد الاحتفالية العائلية، ما يرشحها لتكون من أفضل الهدايا، التي يمكن تقديمها لأيقونة الطهي الأهم في حياتنا.

6- أطباق أوزبكية في جناح روسيا: ستدخل هذه الأطباق المتينة والكلاسيكية المصنوعة من الخزف الفرحة على قلب والدتك، لا سيما إذا كانت من السيدات اللاتي يعشقن إقامة الولائم واستضافة أفراد العائلة على نحو مستمر.

هدايا فريدة للآباء

يجسد موسم الأعياد الفترة الأمثل للاحتفاء بمن نحب، وبذل قصارى جهودنا لإظهار مدى حبنا وتقديرنا لهم، وعلى رأسهم آباؤنا، الذين نمتن لكل ما قدموه لنا منذ ولادتنا وحتى اليوم:

1- مجموعة الشطرنج الجلدية من كازاخستان في جناح روسيا: ما رأيكم بهدية مميزة للاستمتاع خلال التجمعات العائلية في أمسية نهاية الأسبوع؟ تشجع مجموعات الشطرنج، المصنّعة وفق الطلب، جميع أفراد العائلة على المشاركة معاً، وتضفي أجواء من المتعة.

2- ألعاب الطاولة التقليدية في جناح سوريا: تعتبر هذه الألعاب اللوحية من أكثر الألعاب التقليدية التي ما زالت منتشرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستمتع بها الأطفال والبالغون من مختلف الأعمار لتمضية وقت مليء بالحماس والإثارة، اجعلها تقليداً يجمع أفراد الأسرة معاً خلال موسم الأعياد!

3- مجموعة أدوات الشواء من أرمينيا في جناح روسيا: تعتبر مجموعة الشواء هدية مفيدة في موسم الأعياد، حيث يمكن استخدامها أثناء الاجتماعات العائلية في الفناء الخلفي للمنزل أو في المطبخ.

4- وسائد الأعياد في جناح الهند: هل يحب والدك الاسترخاء؟ ما رأيك في أن تريحه أكثر عبر إهدائه بعض الوسائد المميزة للاتكاء عليها أثناء جلوسه على الأريكة!

5- شجرة العائلة في جناح أوروبا: سيسر الآباء بالحصول على واحدة من هذه الهدايا المصنّعة وفق الطلب، من الخشب، على شكل شجرة للعائلة.

هدايا الأصدقاء

يرتبط الأصدقاء بعلاقات متينة على مدى الحياة، وتستمر هذه الرابطة في التماسك مع التقلبات المختلفة التي قد نواجهها. وبالتالي تعتبر الهدايا في موسم الأعياد مثالية للاحتفال بهذه العلاقات المميزة:

1- ألعاب النينتندو في جناح اليابان: استمتع مع أصدقائك بذكريات الماضي مع وحدات تحكم الألعاب الشهيرة وألعاب نينتندو الإلكترونية، وغيرها من الألعاب النادرة، التي تعتبر بمثابة هدية فريدة تستحضر حنين الماضي وسعادة الطفولة.

2- حلويات عربية في جناح سوريا: من يستطيع مقاومة تشكيلة الحلويات العربية الشهية؟ بما فيها الكنافة والبقلاوة والمعمول والبسبوسة التي تشكل هدية احتفالية رائعة غنية بالمذاقات الشهية لأحبائك!

3- كرة الاستحمام الفوارة في جناح روسيا: تعتبر هذه الكرات من أفضل الهدايا، التي يمكن تقديمها للأصدقاء المقربين لإزالة التوتر، ومنحهم فرصة الاسترخاء في راحة المنزل.

4- أكواب مشكّلة وفق الطلب في جناح الأمريكيتان وجناح لبنان: من المؤكد أن احتساء القهوة الساخنة يعتبر من أكثر الأمور، التي تشعر الجميع بالسعادة. أظهروا حبكم لأصدقائكم المقربين عبر إهدائهم أكواباً فريدة يمكن تشكيلها خصيصاً بما يتناسب مع شخصياتهم واهتماماتهم!

هدايا الأطفال

توفر القرية العالمية هدايا رائعة ومميزة تزيد من سعادة أطفالكم في موسم الأعياد ومنها:

1- مقتنيات K-Pop في جناح كوريا: يتميز الجيل الجديد باطلاعه على أحدث الصيحات العالمية في كافة المجالات، ومن المؤكد أن صغيرتك من المعجبين بفريق BTS منذ فترة طويلة، فما رأيكم بمنحها هدايا مميزة تسعدها في هذا الموسم الاحتفالي؟

2- جوارب أنيمي في جناح اليابان: من المؤكد أن أطفالكم سيعشقون هذه الجوارب الرائعة وسيرتدونها طوال العام.

3- حقيبة الماء الدافئة في جناح اليابان: ستشعر هذه الهدية أطفالكم بالدفء، حيث يمكنهم احتضان هذه الحقيبة اللطيفة والدافئة في كل مرة يشعرون فيها بالبرد، وستمنحهم الشعور بالراحة الفورية.

4- ألبسة نوم مريحة في جناح الصين: تتميز هذه الألبسة بتصاميمها اللطيفة، المصنّعة من مواد خفيفة الوزن، والتي تسمح بنفاذ الهواء بسلاسة ما يعزز مستوى الهدوء والراحة عند النوم طوال العام.

5- ألعاب فيدجت في جناح تايلاند: تعتبر ألعاب بوب فيدجيت من أهم الصيحات هذا العام، حيث يهتم الأطفال باقتنائها وجمعها واللعب بها وتبادلها على نحو مستمر، وتتوفر العبوات سهلة الاستخدام بألوان مختلفة، ليتمكن أطفالكم من مشاركتها مع أصدقائهم والاستمتاع بها.

هدايا مميزة

من المؤكد أن سيدة قلبك تستحق أفضل الهدايا في كافة المناسبات، ورغم أن كل الهدايا ليست كافية للتعبير عن محبتك وامتنانك لوجودها في حياتك، إلا أن مجموعة المنتجات التالية قد تمنحك فكرة عما يمكنك إهداؤه لها:

1- أحذية فريدة من قيرغيزستان في جناح روسيا: تشكل هذه الأحذية بتصاميمها الناعمة والأنيقة، هدية مثالية تعزز الراحة في موسم الأعياد.

2- منتجات العناية بالجمال في جناح كوريا: قدّم لها مجموعة متنوعة من المستحضرات الكورية الشهيرة للعناية بالبشرة، حيث تعتبر من الهدايا المميزة، التي يمكن إضافتها إلى مجموعتها من منتجات التجميل الحديثة والعصرية.

3- أساور مشكّلة وفق الطلب في جناح الأمريكيتان: احصل على مجموعة من الأساور، التي يمكن تصميمها وفق الطلب، حيث يمكنك إضافة الأحرف الأولى من اسم سيدة قلبك أو كتابة عبارة ملهمة أو إضافة الأحرف الأولى من اسم أفراد العائلة الآخرين، أو ربما اسمك؟

4- المقتنيات الفنية الرائعة في جناحي العراق وسوريا: تضيف هذه اللوحات والقطع الفنية أناقة للمنازل والغرف التي يتم عرضها فيها، وتتوفر هذه الأعمال الفنية في مجموعة متنوعة من الأحجام والتصاميم.

5- أطباق بأشكال فرس النهر في جناح أفريقيا: أفكار متميزة للولائم وحفلات العشاء عبر تقديم الطعام والمقبلات للضيوف في الأطباق المصنّعة يدوياً على هيئة فرس النهر، ومن المؤكد أن مثل هذه الهدية ستنال إعجاب ورضى جميع السيدات!

6- أكسسوارات يدوية في جناح لبنان: لهدية متميزة جداً، توجّه إلى جناح لبنان واحصل على أكسسوارات فريدة وجميلة في متجر Paco’s Creation.

هدايا لشريك الحياة

قد يمتلك الرجل الذي تحبين كل مل يحتاجه، ولكن الهدية تبقى دائماً مميزة، لأن معناها يكمن في الحب الذي تقدمينه وليس المنتج الذي تشترينه، وهنا تكمن روعة التهادي:

1- رسم كاريكاتيري مباشر: هل تودين تقديم هدية لم تخطر على البال من قبل؟ يمكنك زيارة أحد فناني الرسم الكاريكاتير المنتشرين في القرية العالمية وشاركيهم صورة لمن تحبين، ثم احصلي على رسم كاريكاتيري معدّ خصيصاً له.

2- أجهزة المساج في جناح الصين: تعتبر أجهزة تدليك الظهر والرقبة القابلة للتعديل مثالية لتساعده على التخلص من التوتر اليومي.

3- العطور في جناح الكويت: تعتبر العطور إحدى أهم الهدايا التي يمكنك تقديمها لمن تحبين في جميع المناسبات والأوقات.

4- صنادل كنكوه في جناح اليابان: لن تندمي على اختيار هذه الهدية لراحته، فقد أثبتت الاختبارات السريرية أن صنادل التدليك اليابانية (الخاصة بباطن القدم) تخفف آلام وتقوس الأقدام.

5- الأحذية في جناح لبنان: يمكن ارتداء هذه الأحذية المريحة عند الرغبة في تجربة تصاميم جديدة تختلف عن الأحذية الرسمية والرياضية الرائجة، حيث تضفي أناقة مع الشعور بالراحة.

6- محافظ جلدية في جناح أوروبا: سترسمين الابتسامة على وجه من تحبين في كل مرة يستخدم فيها هذه المحفظة الجلدية ذات التصاميم الإيطالية الجميلة والألوان العصرية.

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