المصرف الرقمي «أموالي» من «أبوظبي الإسلامي» يعزز التواصل مع الصغار والشباب عبر الدردشة الفورية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة الدردشة الفورية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة المصرف الرقمي الإسلامي «أموالي»، التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي، وتستهدف فئة الصغار والشباب، من 8 إلى 18 سنة، في الإمارات.

وتقدم «أموالي» خدمات سريعة لفتح الحسابات المصرفية للفئات الشباب، وقد حازت على اهتمام الشباب، الذين يسهمون في توسيع قاعدة عملاء المصرف، خاصة الشباب المواطنين من سن 12 إلى 16 عاماً، الذين يشكلون 65 % من إجمالي عملاء أموالي.

وقالت راوية القادر رئيسة قطاع الخدمات المصرفية للشباب لدى «مصرف أبوظبي الإسلامي»: من شأن توفير خدمة الدردشة الفورية المصرفية في مصرف «أموالي»، أن يعزز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا من الأجيال الصاعدة، حيث توفر لهم حلاً سهلاً وسريعاً للتواصل والرد على الاستفسارات الشائعة، بما يواكب أدوات التواصل التي يفضلها هذا الجيل.

وعلى هذا الأساس، تم الأخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة إنشاء الخدمة، ضرورة أن تتسم الخدمة بلغتها البسيطة والواضحة، والتي سيتم تعزيزها أيضاً بمجموعة من الخدمات المبتكرة، التي ستساعد عملاء المصرف من الصغار والشباب على إدارة شؤونهم المالية.

وإضافة إلى الرد على الاستفسارات عبر الدردشة الفورية، ستوفر الخدمة لعملاء مصرف «أموالي»، خدمات الاستعلام عن الرصيد والتحويلات المالية، وتاريخ المعاملات، بمستوى لغة تم تصميمه بعناية، ليناسب جيل ما بعد الألفية، حيث تم تدعيم هذه الخدمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتحسين مستوى المحادثات.

والتعرف إلى عملاء «أموالي»، وتزويدهم بمجموعة مبسّطة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجاتهم. فمن خلال خدمات الدردشة، سيتمكن العملاء من الحصول على دعم لجميع احتياجاتهم المصرفية، عبر تطبيق «واتس آب»، وكذلك إرسال ملاحظاتهم. وبذلك توفر خدمة الدردشة قناة سهلة للتواصل، تضاف إلى الخدمات التي يقدمها التطبيق الذكي لمصرف «أموالي».

والمبادرة جزء من استراتيجية التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تم تسريعها في 2020، لتلبية التطلعات المفضلة والمتزايدة للعملاء، للتواصل والتفاعل عبر القنوات الرقمية. وقد سجل حجم المدفوعات الرقمية من عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي من الشركات، نمواً بنسبة 107 % على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021، بينما سجلت قيمة المدفوعات بوجه عام، نمواً بنسبة 127 % في ذات الفترة.

كان المصرف، وضمن مشاركته باحتفالات يوم الاتحاد الخمسين، أطلق بطاقة جديدة من «أموالي»، مصمّمة بألوان علم الدولة، اعتزازاً وفخراً بالهوية الوطنية الإماراتية. وسيتم توفير البطاقة الخاصة بمصرف «أموالي»، كخيار للعملاء على التطبيق الذكي. وتتوفر البطاقة الجديدة من الأول من ديسمبر، كخيار ثالث للمتقدمين بطلب فتح حساب «أموالي»، مع إمكانية اختيار التصميم المفضل لهم.

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