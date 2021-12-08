«شروق» تبدأ مشروع توسعة «شاطئ خورفكان» على امتداد 1.5 كم

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بدء مشروع توسعة «شاطئ خورفكان»، الوجهة الشاطئية متكاملة الخدمات والأولى من نوعها في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة.

والتي سيجري تنفيذها على امتداد 1.5 كيلومتر على طول البحر، ليصبح امتداد المشروع بعد انتهاء التوسعة 2.5 كيلومتر.

وتشمل التوسعة المقرر إنجازها بنهاية العام المقبل، إنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي على طول الشاطئ، وصالة للألعاب الرياضية بتجهيزاتها المتكاملة للرجال والسيدات، ونافورة مائية، مع توفير كل الخدمات التي تلبي احتياجات زوار الوجهة من مواقف سيارات ومرافق خدمية.

وقالت خولة الهاشمي مدير قطاع تطوير المشاريع بـ«شروق»، إن توسعة شاطئ خورفكان تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير المشاريع وتنويعها بما يلبي احتياجات السكان والزوار والسياح.

وأضافت: هذه الوجهة الشاطئية تشهد إقبالاً كبيراً ليس فقط من قبل سكان مدينة خورفكان وإنما من قبل الزوار والسياح من مختلف أنحاء الشارقة والدولة منذ افتتاح المرحلة الأولى أمام الجمهور في ديسمبر 2019.

وبالتالي فإن هذه التوسعة تعد جزءاً من مهمة «شروق» لتحويل ساحل المدينة بأكمله إلى إحدى أهم مناطق إمارة الشارقة الجاذبة لمحبي السياحية الشاطئية من السياح والمقيمين في الدولة، إلى جانب تنشيط الحركة الاستثمارية ما يسمح للمزيد من العلامات التجارية والشركات بالتوسع في أسواق المدينة الأكثر حيوية في الدولة.

وامتدت المرحلة الأولى من مشروع «شاطئ خورفكان»، الذي تطوره «شروق»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لمسافة 1 كم على طول البحر بتكلفة بلغت نحو 95 مليون درهم، وافتتحها رسمياً أمام الزوار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ديسمبر 2019.

وشملت هذه المرحلة ملاعب رياضية لكرة القدم وكرة السلة وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، وشاطئاً للسباحة وأماكن للاستحمام وغرف تبديل الملابس، وركناً مخصصاً للرياضات المائية المتنوعة بالقرب من الشاطئ متاحة لجميع الزوار، ومناطق ألعاب للأطفال تعتمد أفضل معايير الأمان والسلامة ومسارات للجري وركوب الدراجات، إضافة إلى مسرح مفتوح مطل على الشاطئ تقام فيه العديد من الفعاليات والأنشطة.

كما تضمنت ساحة مركزية ومواقف للسيارات تستوعب نحو 315 مركبة، و8 عربات طعام وأربعة أكشاك، و15 وحدة تجارية تتضمن مطاعم وأسواق تجارية، وعدداً من المطاعم والمقاهي ومحال التجزئة ذات العلامات التجارية الشعبية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من المرافق في حديقة الشاطئ مثل مناطق للنزهات ومناطق للاجتماعات العائلية.

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