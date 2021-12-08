استكمال 85 % من مشروع زازين ون بمنطقة مثلث قرية جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة زازين للعقارات، استكمال 85 % من عمليات مشروعها الأول زازين ون، استناداً لفحص مؤسسة التنظيم العقاري، مع تأكيد التزامها بالموعد المحدد للتسليم في يناير 2022. ويقع المشروع في منطقة مثلث قرية جميرا الحيوية.

ويضم 86 وحدة، بمساحات تتراوح بين 881 إلى 2803 قدماً مربعة. ويشغل المشروع موقعاً متميزاً، يُطل مباشرةً على شارع الخيل الرئيس، بالقرب من العديد من المدارس والحدائق ومناطق اللعب المخصصة للأطفال، إضافةً إلى مركز تسوق جديد، وفندق على الجانب الآخر من الشارع.

وحصل المشروع على اعتماد Green Building، من تراخيص وفق تصنيف LEED، من ناحية ضمان كفاءة أنظمة التحكم وترشيد الماء والإضاءة، والعمليات المستدامة، وجودة البيئة والهواء في الأماكن المغلقة، وبما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لتوفير 440 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، والتأثير بشكل إيجابي في البيئة. إضافةً إلى ذلك، يعتمد المشروع أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، مع وجود ألواح شمسية على الأسطح، بهدف توليد 25 % على الأقل من احتياجات الطاقة السنوية، والتي سيسددها العملاء على شكل رسوم خدمة مخفضة.

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