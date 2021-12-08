«أراضي دبي» أول مبنى حكومي متكامل يحصل على تصنيف «ويل للصحة والسلامة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصل المبنى الرئيس لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، الصادرة عن معهد ويل الدولي للأبنية، ليصبح بذلك أول مبنى حكومي متكامل في إمارة دبي يحقق هذا الإنجاز، الذي من شأنه أن يدعم رؤية الدائرة الرامية إلى النهوض بأهداف الصحة والاستدامة طويلة الأمد، من خلال تحقيق أعلى المعايير الدولية للمباني ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

وحصل المبنى على التصنيف بعد نجاحه في اجتياز مرحلة تقييم واستيفاء المتطلبات والمعايير ذات الصلة، التي قامت بها مؤسسة شهادات الأعمال الخضراء (GBCI) كمقيّم محايد، لتنجح الدائرة في تحقيق السمات الرئيسية لنظام التصنيف، مثل إجراءات النظافة والتعقيم، وبرامج الاستعداد للطوارئ، وموارد الخدمات الصحية، وإدارة جودة الهواء والمياه، ومعايير الابتكار.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: تتطلع الدائرة باستمرار إلى تطبيق ومواكبة أحدث المستجدات العالمية على الصعيد العقاري والبيئي، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عقارية عالمية أولى في الابتكار والثقة والسعادة. وبحصول مبنى الدائرة على تصنيف ويل للصحة والسلامة.

ومن شأن ذلك أن يعزز الارتقاء بأهدافها وخططها والمساهمة في تحقيق نهج القيادة الذي يهتم بصحة الإنسان والمكان، وكذلك سيمهد الطريق لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة لتحذو حذو الدائرة في الحصول على هذا التصنيف المهم. سنواصل جهودنا في تطوير خدماتنا بما يحقق قيمنا المتنوعة، كتكامل أنظمة وإجراءات الدائرة بما يؤدي إلى إسعاد المتعاملين.

وكذلك ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدائرة، وتقديم الخدمات العقارية بحرفية تامة، وسط بيئة تنعم بالأمان والسلامة والصحة.

وأكد مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن التصنيف مؤشر قوي على النهج التطويري الذي تنتهجه الدائرة، ممثلة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها، مشيراً إلى أنّ خلق بيئة عقارية جذابة تتمتّع بأعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة، يعدّ في صميم أولويات الدائرة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية، ودعم أنظمة الصحة والسلامة في المناطق المشتركة في الإمارة.

كما سيفتح ذلك آفاقاً للنهوض ببيئة العمل في المباني الحكومي والاهتمام بأن تكون المباني مريحة وصديقة للبيئة ما سينعكس إيجاباً على الموظفين وسعادتهم.

وقال بول شيالا، مؤسس «معهد ويل الدولي للأبنية»: ملتزمون بالعمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لضمان مواءمة المباني في دبي للمعايير الصحية المعترف بها دولياً، ونعبّر عن مدى سعادتنا بتحقيق الدائرة لهذا الإنجاز الكبير، وبفضل جهود دائرة الأراضي والأملاك.

فإنّ المزيد والمزيد من المباني والمجتمعات في الإمارة تتجه نحو استخدام تصنيف «ويل»، ليس لغرس الثقة في الموظفين والمقيمين والزائرين فحسب، بل لإحداث تقدم هائل نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الصحة والاستدامة على المدى الطويل. وتستند شهادة «ويل للصحة والسلامة» إلى مجموعة من الأبحاث التي تدرس العلاقة المترابطة بين المباني التي يقضي فيها الإنسان 90% من وقته، وتأثيراتها على صحته وجودة حياته.

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