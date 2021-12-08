مجموعة جميرا تكشف عن أحدث منتجعاتها «جميرا مرسى العرب»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «مجموعة جميرا» لإدارة الفنادق الفاخرة، التابعة لدبي القابضة، عن منتجعها الجديد «جميرا مرسى العرب»، الذي يمثل أحدث إضافاتها لمحفظة المجموعة من الفنادق والمنتجعات الشاطئية الفاخرة .

وذلك في خطوة لتعزيز مكانتها الراسخة في قطاع الضيافة.

ويقع المنتجع على أطول واجهة بحرية خاصة في إمارة دبي، والتي تحتضن أيضاً «برج العرب جميرا» المستوحى من مركب شراعي و«جميرا بيتش هوتيل» الذي يتميز تصميمه على شكل موجة. ويستمد «جميرا مرسى العرب» تصميمه من يخوت السوبر بأسلوب يحاكي طابع المستقبل، ويحتضن 386 غرفة وجناحاً إضافة إلى 4 أجنحة بنتهاوس و83 شقة فندقية تتوسّطها الحدائق الخضراء.

وجميع الغرف في المنتجع تقدم إطلالات بانورامية على الخليج العربي. ويضم «جميرا مرسى العرب» مرافق مخصصة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية والاسترخاء ويتميز بقائمة متميزة من المطاعم الشهيرة بما فيها مطعم بمفهوم جديد ومبتكر، حيث يظهر وكأنه يضم 4 مطاعم في مطعم واحد، لتواصل «مجموعة جميرا» من خلال جميرا مرسى العرب عزمها في توسيع آفاق عملها ومسيرتها الطموحة في قطاع الضيافة.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: يرسي المشروع الملهم خطة جديدة للمرحلة المقبلة في قطاع الضيافة الفاخرة عبر تجارب استثنائية، الأمر الذي يأتي في صميم رؤيتنا الثاقبة لتعزيز حضورنا في القطاع.

ويعد «جميرا مرسى العرب» بمثابة إضافة قيّمة لأفق إمارة دبي السّاحر، واستكمالاً لمحفظتنا المتميزة من الفنادق والمنتجعات الفريدة، ونحن على ثقة بأنه سيلبي الاحتياجات المتنامية لضيوفنا ويرسّخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها علامة جميرا حول العالم.

والتصميم ثمرة إبداع المهندس المعماري الحائز على الجوائز شون كيلا، الذي يتمتع بخبرة كبيرة ويقف وراء التصاميم الإبداعية لعدد من أبرز الصروح المعمارية، بما يلبي التطور الذي تشهده إمارة دبي والخطة التي تبنتها لتكون مدينة رائدة عالميًا ومركزًا دوليًا نابضًا في المنطقة.

وقال شون كيلا: كان هدفنا من التصميم المميز لـ«جميرا مرسى العرب» تخطي توقعات المسافرين ومنحهم معايير الضيافة الفاخرة من منظور جديد كلياً بما يراعي الراحة الفائقة للضيوف، إلى جانب تقديم الخصوصية المطلقة والإقامة الحصرية. ومن خلال هذا العمل المستوحى من يخوت السوبر، نحن على ثقة من نجاحنا بتحقيق هدفنا المنشود.

ويمتلك كيلا سجلاً حافلاً بالنجاح في التعاون مع «مجموعة جميرا» مسبقاً، حيث أسهم في مشروع بناء «برج العرب جميرا» بالتعاون مع شركة «أتكينز» في عام 1998. وقام المصمم الفرنسي تريستان أور بالتعاون مع ويلسون أسوشيتس لتصميم الديكورات الداخلية لـ«جميرا مرسى العرب».

وتتميز جميع الغرف في المنتجع بشرفات واسعة، وتقدم العديد من الغرف نوافذ زجاجية مفتوحة تمتد من الأرض حتى السقف بعرض 11 متراً، وتم تزويد أجنحة البنتهاوس على وجه الخصوص بشرفات فسيحة تشبه اليخوت، لتقدم مناظر بزاوية 180 درجة على «برج العرب جميرا» أو على مرسى يخوت السوبر الجديد.

وتتضمن المساحات الطبيعية في المنتجع شرفات غنية بالنباتات والمياه المتلألئة، مع حدائق خضراء تعزز الحيوية والصفاء بالإضافة إلى مناطق الأجنحة والكبائن التي تقدّم الخصوصية. وينفرد المنتجع أيضاً بمسابحه الواسعة التي تشمل مسبحاً دائرياً كبيراً وآخر عائلياً، ومسبحاً خاصاً لكبار الشخصيات.

ويقع المسبح الرابع في مرافق العافية واللياقة البدنية الراقية والتي تتمتع بأسقفها ذات الارتفاع المضاعف ومساحتها التي تزيد على 3500 متر مربع ضمن ثلاثة طوابق. سيضم «جميرا مرسى العرب» أكثر من 10 مطاعم ولاونجات ينفرد كل منها بأسلوبه الخاص.

ويعتبر «جميرا مرسى العرب» جزءاً من مشروع أوسع تنفذه «دبي القابضة» تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع ويضم مجموعة حصرية مكونة من 6 فلل استثنائية ساحلية تطل على مرسى يخوت السوبر الفاخر ذي الـ 83 رصيفاً.

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