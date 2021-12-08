الإمارات وكولومبيا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات بقطاع النقل الجوي

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بقطاع النقل الجوي بين البلدين. جاء ذلك على هامش مؤتمر «آيكان 2021» الذي يعقد حالياً في مدينة بوغوتا في كولومبيا.

‎وقع مذكرة التفاهم من جانب الإمارات سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب كولومبيا جاير أورلاندو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في كولومبيا بحضور سالم العويس سفير الدولة في كولومبيا.

‎ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات مع كافة دول العالم ودعم الناقلات الوطنية للدولة إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية. وسيعزز هذا الاتفاق الربط الجوي بين البلدين حيث سيتيح للناقلات الوطنية لكلا البلدين تسيير رحلات مجدولة للركاب والشحن الجوي بموجب الحرية الخامسة.

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