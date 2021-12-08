«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز التعاون مع قيرغيزستان لتطوير قطاع المعارض

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع وفد دبلوماسي من قيرغيزستان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاق العمل المشترك للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدين، وترسيخ حضور شركات قيرغيزستان في المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام، إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية قيرغيزستان.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي انعقد مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة بين سيف الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وتيموربيك إيركينوف مستشار رئيس مجلس الوزراء بقيرغيزستان.

وتيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان في دبي والمناطق الشمالية، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون ومدى أهمية العمل على تنظيم فعاليات مشتركة تصب في خدمة مجتمع الأعمال لدى الجانبين، كما تطرق اللقاء إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية في البلدين.

وأشاد سيف المدفع بمتانة العلاقات التي تربط إمارة الشارقة بقيرغيزستان، والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زخماً متزايداً وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن اللقاء يمثل فرصة مهمة وحيوية لتعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق البلدين وإقامة شراكات دائمة من بوابة المعارض والمؤتمرات، ولا سيما في ظل وجود آفاق واسعة للتعاون سواء في تنظيم فعاليات مشتركة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من الجانبين.

وأكد أن مركز إكسبو الشارقة بما لديه من إمكانيات وقدرات تنظيمية وترويجية بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يستطيع تمكين الشركات والعارضين من قيرغيزستان من توسيع خارطتهم التسويقية من خلال الأحداث المهمة التي يستضيفها وينظمها المركز.

مؤكداً على الاستعداد التام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات لشركات قيرغيزستان الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يسهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.

وأكد تيموربيك إيركينوف اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إمارة الشارقة، مشيراً إلى الرغبة في الاستفادة من قطاع المعارض والمؤتمرات وتجربة إكسبو الشارقة الرائدة في هذا المجال لدعم مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، مبدياً إعجابه الشديد بتجربة دولة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية.

ووصفها بأنها متميزة ومبتكرة وتتمتع بمقومات عالمية ومزايا تنافسية كبيرة، موجها دعوة لإكسبو الشارقة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان المزمع تنظيمه في معرض إكسبو دبي في 13 ديسمبر الجاري.

استكشاف الفرص الاستثمارية

وأشاد تيمور عبد الجليل بالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة، والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب».

مشيراً إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال بالإمارات وقيرغيزستان، والمساهمة في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة لدى الجانبين.

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