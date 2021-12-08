تصنيف 5 نجوم لـ«ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري سوفيتيل» كأول منتجع صحي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تم رسمياً تصنيف فندق ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري سوفيتيل كمنتجع صحي من فئة 5 نجوم من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

وحصل المنتجع الصحي الأول في المنطقة على التصنيف الجديد بعد عدد من الزيارات الميدانية لتحديد كافة إجراءات التصنيف والترخيص. ويمتد المنتجع على طول ساحل الهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا، ويضم 255 غرفة وجناحاً فندقياً إضافة إلى 4 مطاعم عالمية تقدم مجموعة من خيارات الطعام الصحي.

ويوفر مركز «ريا» الصحي، الأول من نوعه في العالم، والواقع ضمن المنتجع، مفهوم العافية الشاملة عبر باقة متكاملة من العلاجات المنتجعية بحيث تتيح للضيوف الفرصة لقضاء أوقات متميزة من الاسترخاء واستعادة النشاط بما يسهم في تحسين حالتهم المزاجية والجسدية والروحية. ويضم المنتجع «مركز ريا الرياضي» و«ريا سبا» و«نادي ريا للأطفال».

كما أطلق الفندق أخيراً ريا نوتري، وهي مجموعة شاملة من عروض الوجبات الصحية التي طورها الفريق، كما يتم توصيل وجبات ريا نوتري للراغبين مع قائمة المكونات، والمعلومات الغذائية لكل طبق.

وقال خالد سعيد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف في دبي للسياحة: يسعدنا أن نقدم رسمياً تصنيف وشهادة أول فندق منتجعي صحي إلى فندق ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري من سوفيتيل. ويتزايد الطلب على سياحة اللياقة والاسترخاء مع تزايد اهتمام المسافرين بصحتهم وعافيتهم.

وتسعى دبي باستمرار إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لمثل هذه السياحة بفضل سماتها المميزة كونها تمتلك أحدث بنية تحتية عالمية، وأحدث التقنيات المصممة لتعزيز صحة الفرد، ومجموعة متنوعة من الخبراء والمدربين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع القطاعات بما يتماشى مع الإجراءات الدولية.

وهناك حالياً تطورات مماثلة قيد التنفيذ في دبي، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات تنضم إلى الحركة النشطة لسياحة اللياقة والاسترخاء في المدينة والتي تساعد على تطور هذا المجال بشكل أكبر.

وقال سمير أرورا، المدير العام للفندق: تحتضن دبي إمكانيات كبيرة لتكريس مكانتها كوجهة صحية. هدفنا هو أن نكون رواداً في دمج العافية والضيافة، وأن نجعل مهمتنا هي وضع دبي على خريطة الصحة العالمية.

وقال محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي: دبي هي الوجهة الأولى للسياحة العلاجية عربياً والسادسة عالمياً حسب المؤشر الدولي للسياحة العلاجية في 2020، وهي تقدم للمسافرين خدمات آمنة وموثوقة ومبتكرة يمكن أن تساعد في تحسين صحتهم، وبالتالي نوعية حياتهم إلى جانب الخيارات السياحية المختلفة.

وتتمتع دبي بموقع استراتيجي، ومرافق طبية حديثة، ومجموعة متميزة من المهنيين الصحيين، مما يجعل المدينة مركزاً مثالياً للسياحة العلاجية الدولية. والعروض التي يقدمها فندق ذا رتريت نخلة دبي تجسد بشكل ملائم كيف يتم التنسيق بين الصحة والعافية والسياحة والضيافة.

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