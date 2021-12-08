«دو» تمنح زوار عين دبي تجارب اتصال متميزة عبر شبكتها من الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن ضيوف «عين دبي»، عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم.

والتي طورتها «دبي القابضة»، سيكونون على موعد مع تجارب اتصال متميزة، لمشاركة لحظاتهم وتجاربهم مباشرةً مع أحبائهم، خلال جولاتهم الترفيهية، وهم يحلقون في سماء دبي، حيث نجحت الشركة في تزويد جميع مقصورات العجلة بحلول اتصال متقدمة، مدعومة بشبكتها للجيل الخامس، الأسرع على مستوى الإمارات.

وتعتبر عجلة «عين دبي»، أحدث الوجهات الترفيهية لمدينة دبي، ويبلغ ارتفاعها 250 متراً، ما يجعلها الأعلى على مستوى العالم.

وتهدف دو من خلال هذه الخطوة، إلى الارتقاء بتجارب الضيوف داخل المقصورات المكيفة، من خلال تمكينهم من مشاركة لحظاتهم الفريدة، ومغامراتهم المميزة، بشكل مباشر، أثناء استمتاعهم بالإطلالات البانورامية المدهشة، التي توفرها العجلة لأشهر معالم مدينة دبي.

ونجحت دو في توفير خدمات الاتصال المدعومة بشبكة الجيل الخامس في مقصورات عجلة «عين دبي»، من خلال تسخيرها ميزات شبكتها المتطورة للنطاق العريض الخاص بالهواتف المتحرك.

والتي مكنت الشركة من نشر حل اتصال لاسلكي ذكي، مدعوم بتقنية الجيل الخامس، في جميع مقصورات الوجهة، البالغ عددها 48 مقصورة، كما سيكون بوسع الضيوف الاستمتاع بتغطية شبكة الجيل الخامس، أثناء تجولهم في موقع عين دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز